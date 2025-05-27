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果農腎臟嚴重惡化周周洗腎 大嘆復興洗腎中心減負擔

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市有復興區血液透析患者果農楊先生因腎功能嚴重惡化，需要洗腎，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，難兼顧工作及調養身體，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供
桃園市有復興區血液透析患者果農楊先生因腎功能嚴重惡化，需要洗腎，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，難兼顧工作及調養身體，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供

桃園市有67位設籍復興區血液透析患者，其中43位實際居住，其中果農楊先生因腎功能嚴重惡化，需要洗腎，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，難兼顧工作及調養身體，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓他方便許多。

復興區羅浮多功能辦公廳內的「復興區洗腎中心」2月揭牌成立，由桃園市衛生局委託台北醫學大學新國民醫院管理，讓血液透析患者，可以就近至復興區洗腎中心血液透析，減輕對病人及家屬負擔。

楊先生於復興區後山種植當地十分著名的水蜜桃、五月桃等農作物，定期追蹤檢查時發現腎功能嚴重惡化，必須透析治療。他回憶當時，得知每周得花3天下山到大溪區的醫院洗腎，坦言內心十分掙扎，想的是這樣要如何工作。

但是在妻子的勸說下才終於面對要洗腎的事實，只是果園的工作不能因此停擺，而這個重責大任就變成由楊太太一肩扛起，讓先生能夠專心療養身體，但每趟洗腎來回車程最少要4小時，嚴重影響楊先生的日常生活。

楊太太表示，雖然果園繁重的工作只靠自己一個人會十分吃力，但是為了讓丈夫安心洗腎，所以還是咬緊牙根撐下去。因此當聽到復興區衛生所通知復興區將設立血液透析中心時，楊姓夫妻倆人都感到十分高興。免於舟車勞頓外，楊先生偶爾也能到果園巡視，重溫洗腎前夫婦倆人一起努力照顧果園的時光。

復興區洗腎中心設置7床血液透析床及1間診間，將提供周一至周六上午及下午的洗腎和門診服務。定期支援復興區洗腎中心的醫師高芷華表示，人人都享有適當的醫療服務，這是屬於每個人的權益，聽聞復興區的醫療資源情況時，就讓她覺得刻不容緩選擇遠從雙和支援新國民醫院的醫療計畫。同時也希望盡己所能減輕山區民眾醫療權益不平等的現象，提升偏鄉整體福祉。

桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，桃園市衛生局今年2月於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，讓居民方便許多。圖／北醫新國民醫院提供

衛生局 血液透析 洗腎

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