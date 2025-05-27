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夏天止汗劑使用要注意 醫：當心反覆發炎有「腋」常

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳表示，民眾若有反覆腋下發炎、膿瘍千萬別輕忽，當心是化膿性汗腺炎，應及早就醫治療早擺脫困擾。記者萬于甄／攝影
奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳表示，民眾若有反覆腋下發炎、膿瘍千萬別輕忽，當心是化膿性汗腺炎，應及早就醫治療早擺脫困擾。記者萬于甄／攝影

狐臭雖不會造成身體損傷，但氣味可能讓人在社交、情感或職場上受到困擾，且反覆發炎恐造成化膿性汗腺炎，台南一名25歲許姓男子身體質量指數（BMI）已屬肥胖，因雙側腋下反覆發炎、化膿長達2年多，就醫後被診斷為化膿性汗腺炎，經接受切除合併植皮手術才得以改善。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳表示，化膿性汗腺炎最常出現在腋下、鼠蹊部等大汗腺主要分布部位，主要為大汗腺阻塞、反覆感染造成慢性發炎皮膚疾病，初期症狀與青春痘、發炎性囊腫類似，若未即時控制就可能演變為局部組織破壞。

他提到，許男因腋下問題，長時間墊著多層衛生紙，需頻繁更換衣物避免膿液滲透，更因異味與尷尬情境逐漸遠離社交生活，被診斷為化膿性汗腺炎後，經評估安排雙側腋下廣泛切除合併植皮手術，術後恢復良好未再復發，肩部及上肢運動功能也未受影響。

葉敬淳說，根據文獻研究顯示，化膿性汗腺炎與體型肥胖、抽菸習慣、家族史等因素息息相關，肥胖者因皮膚皺摺多，加上免疫反應不穩定，易導致皮膚毛囊阻塞發炎，抽菸則會增加毛囊阻塞機率，導致組織反覆發炎。

他提醒，近期時序進入夏天，許多汗腺較發達的民眾為防止汗臭、狐臭等狀況，會選擇使用止汗劑等相關產品，但若屬於過敏體質、曾發生皮膚過敏、腋下有毛囊炎或傷口的民眾，不宜使用，以免發生刺激性皮膚炎。

葉敬淳表示，化膿性汗腺炎輕度病患可使用抗生素、抗發炎藥物控制病灶，中重度病人則可考慮使用生物製劑或手術治療，對長期反覆發作病人來說，廣泛切除合併植皮重建能有效清除病灶，是相對根本的解決方案。

葉敬淳強調，民眾若有反覆發炎、膿瘍等症狀別輕忽，更不能只靠忍耐拖延，應及早就醫、配合專業治療，再搭配生活習慣改善如減重、戒菸、良好衛生，才能有效控制病情，提升生活品質。

奇美醫院提醒，時序進入夏天，民眾若發現腋下流汗太多，且有反覆腋下發炎、膿瘍等情況，千萬別輕忽，當心可能是「化膿性汗腺炎」找上門。圖／奇美醫院提供
奇美醫院提醒，時序進入夏天，民眾若發現腋下流汗太多，且有反覆腋下發炎、膿瘍等情況，千萬別輕忽，當心可能是「化膿性汗腺炎」找上門。圖／奇美醫院提供

肥胖 生活習慣 手術

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