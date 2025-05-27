聽新聞
0:00 / 0:00
籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診
新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾，一般民眾前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或是到人潮聚集的室內場所，自主佩戴口罩。
疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新冠上周門急診就診達到4萬1402人次，較前一周1萬9449人次增加113%，已連續七周上升，並高於去年同期的2萬3555人次。
另外，全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，李佳琳說，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家/地區包括中國、泰國及香港疫情亦呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。我國目前主流變異株亦為NB.1.8.1。
羅一鈞表示，近期疫情上升快速，最新預估高峰往後並上修，預計在6月底至7月初達高峰，單周就診15至20萬人次，但仍須視端午連假後就診人次為後續疫情高低的關鍵，因此建議建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：
一般民眾：
（一）進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。
（二）搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。
二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。
相關內容可至疾管署官網/新冠最新防疫專區（ https://gov.tw/gNG )/民眾自主戴口罩建議/「常見呼吸道病毒感染者建議事項」和「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」查看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言