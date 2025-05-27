籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾，一般民眾前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或是到人潮聚集的室內場所，自主佩戴口罩。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新冠上周門急診就診達到4萬1402人次，較前一周1萬9449人次增加113%，已連續七周上升，並高於去年同期的2萬3555人次。

另外，全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，李佳琳說，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家/地區包括中國、泰國及香港疫情亦呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。我國目前主流變異株亦為NB.1.8.1。

羅一鈞表示，近期疫情上升快速，最新預估高峰往後並上修，預計在6月底至7月初達高峰，單周就診15至20萬人次，但仍須視端午連假後就診人次為後續疫情高低的關鍵，因此建議建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：

一般民眾：

（一）進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。

（二）搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。

二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。