快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫情趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫情趨勢。記者李青縈／攝影

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾，一般民眾前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或是到人潮聚集的室內場所，自主佩戴口罩

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新冠上周門急診就診達到4萬1402人次，較前一周1萬9449人次增加113%，已連續七周上升，並高於去年同期的2萬3555人次。

另外，全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，李佳琳說，流行變異株以LP.8.1占比最高；亞洲國家/地區包括中國、泰國及香港疫情亦呈上升趨勢，其中中國與香港流行變異株以NB.1.8.1為多。我國目前主流變異株亦為NB.1.8.1。

羅一鈞表示，近期疫情上升快速，最新預估高峰往後並上修，預計在6月底至7月初達高峰，單周就診15至20萬人次，但仍須視端午連假後就診人次為後續疫情高低的關鍵，因此建議建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：

一般民眾：

（一）進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。

（二）搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。

二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。

相關內容可至疾管署官網/新冠最新防疫專區（ https://gov.tw/gNG )/民眾自主戴口罩建議/「常見呼吸道病毒感染者建議事項」和「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」查看。

疾管署監測上周4.1萬人次因新冠肺炎就醫，疾管署今天上修疫情高峰期恐會有20萬人確診，呼籲國人即起自主佩戴口罩。圖／疾管署提供
疾管署監測上周4.1萬人次因新冠肺炎就醫，疾管署今天上修疫情高峰期恐會有20萬人確診，呼籲國人即起自主佩戴口罩。圖／疾管署提供

疾管署 疫情 口罩

延伸閱讀

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

這波新冠太兇！連「天選之人」都中鏢 醫師：別再鐵齒了

疾管署發言人羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

新冠來勢猛 羅一鈞：單周病例恐破10萬 疫苗接種近2萬劑

相關新聞

過期快篩能用嗎？羅一鈞解答：若出現一狀況就不建議

新冠疫情再起，部分民眾跑了多家藥局卻買不到快篩試劑，手邊若有過期快篩試劑能否先應急使用？疾管署發言人羅一鈞解答，根據臨床...

新冠再攀高桃園確診倍增 部桃：防重症注意7天「免疫風暴期」

桃園市衛生局表示，依據疾管署的統計新冠門診第21周（5月18至24日），新冠門急診就診人次全國為4萬507人次，高於去年...

籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。...

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時25時針對7縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

疾管署擬擴大公費疫苗 加強型流感、輪狀、肺鏈列優先

疾管署日前討論長者加強型流感疫苗、幼兒輪狀疫苗，及長者肺炎鏈球菌疫苗等，是否採公費擴大接種。疾管署發言人羅一鈞指出，這三...

新冠疫情升溫 「口罩工廠狂加班」 鄉民哀嘆連快篩都買嘸

台灣新冠肺炎疫情升溫，不少民眾反映近期買不到快篩試劑。對此，一名網友分享，這波疫情來勢洶洶，身邊有朋友在食藥署上班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。