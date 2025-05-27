25%成人會便秘！ 應多吃膳食纖維、水果

「成人最高有25%便秘，學齡兒童也有32.2%，便祕已成為台灣民眾不可忽視隱憂！」台灣腸道醫學會27日召開記者會提醒說，長者也有4成受便祕困擾，其中不良飲食是關鍵因素。學會理事長郭昭宏建議，補充足量的膳食纖維與天然水果酵素，例如綠奇異果等，可有效保養腸道、預防便祕。

長者4成有便秘

台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，世界胃腸病學組織（WGO）每年5月29日都有「世界消化道健康日」，盼提升全球對腸胃健康的關注。今年的主題是「滋養茁壯消化道健康」，盼民眾透過營養均衡、充足水分與良好生活習慣維持腸道系統正常運作，例如多吃膳食纖維、蔬果全榖，保持規律作息與適度運動。

郭昭宏提醒說，調查顯示，台灣學齡兒童約有32.2%曾經歷過便秘，其中女生發生率明顯高於男生。成年族群也常受排便不順所苦，盛行率約在15到25%之間，隨著年齡增長還逐漸嚴重，65歲以上長者約有4成飽受便秘困擾。他進一步指出，若能將富含水溶性纖維、低腹敏的水果融入每天的飲食中，將有助維持良好腸道功能。

多吃含膳食纖維物

台灣腸道醫學會提醒，便祕雖然常見，但透過正確的生活與飲食習慣預防與改善，建議民眾每天攝取足量膳食纖維、多吃蔬菜、水果與全穀類食物。台灣腸道醫學會秘書長李柏賢表示，其中綠奇異果因為高營養密度與腸道功能益處，在多邊國際研究中獲得肯定，多位腸胃科醫生推薦。

學會指出，民眾應養成規律排便習慣、避免久忍不排，以及增加身體活動、減少久坐，以促進腸胃蠕動。另外，若出現便秘突然惡化、排便型態明顯改變，伴隨腹痛、體重減輕、貧血、解黑便或血便，長期依賴瀉劑無效，或排便困難持續超過兩周，恐與發炎性腸道疾病、大腸癌有關，應儘速就醫諮詢。

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