台灣軟實力前進吉隆坡 7作家導覽閱讀風景
台灣軟實力前進吉隆坡，文化部駐馬來西亞代表處啟動「台灣文學系列講座」，邀7位作家介紹台灣實體書店、獨立出版與文學創作等閱讀風景，31日登場。
根據文化部發布新聞稿，文化部駐馬來西亞代表處文化組與誠品書店吉隆坡店合作推出講座，31日將率先播映侯季然執導紀錄片「書店裡的影像詩Ⅱ」；6月7日由侯季然以「每一家書店都是一首詩」為題分享他的觀察。
7月5日由獨立出版人陳夏民以「小得剛剛好！獨立出版人的機智做書生活！」為題分享他的寶貴經驗；7月19日出版人李惠貞以「閱讀是通往自由的路徑」為題，帶讀者走進台灣獨立書店。
8月起則有包括楊双子、洪愛珠、郭強生及平路等4位作家，陸續前往馬國與讀者見面，分享個人創作歷程，如何在時代變化中堅持書寫。
駐馬來西亞代表處文化組表示，此次活動除了向大馬讀者介紹台灣文學，也希望分享數位浪潮下台灣獨立出版及實體書店走出一條新路徑的歷程，帶動對話交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言