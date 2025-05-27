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台灣軟實力前進吉隆坡 7作家導覽閱讀風景

中央社／ 台北27日電

台灣軟實力前進吉隆坡，文化部馬來西亞代表處啟動「台灣文學系列講座」，邀7位作家介紹台灣實體書店、獨立出版與文學創作等閱讀風景，31日登場。

根據文化部發布新聞稿，文化部駐馬來西亞代表處文化組與誠品書店吉隆坡店合作推出講座，31日將率先播映侯季然執導紀錄片「書店裡的影像詩Ⅱ」；6月7日由侯季然以「每一家書店都是一首詩」為題分享他的觀察。

7月5日由獨立出版人陳夏民以「小得剛剛好！獨立出版人的機智做書生活！」為題分享他的寶貴經驗；7月19日出版人李惠貞以「閱讀是通往自由的路徑」為題，帶讀者走進台灣獨立書店。

8月起則有包括楊双子、洪愛珠、郭強生及平路等4位作家，陸續前往馬國與讀者見面，分享個人創作歷程，如何在時代變化中堅持書寫。

駐馬來西亞代表處文化組表示，此次活動除了向大馬讀者介紹台灣文學，也希望分享數位浪潮下台灣獨立出版及實體書店走出一條新路徑的歷程，帶動對話交流。

馬來西亞 文化部 台灣文學

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