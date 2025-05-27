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美國關稅衝擊 觀光署7月提出「促進旅行業振興方案」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署長周永暉今表示，預估7月底前推出「促進旅行業振興方案」，但補助經費還在精算中。記者胡瑞玲／攝影
交通部觀光署長周永暉今表示，預估7月底前推出「促進旅行業振興方案」，但補助經費還在精算中。記者胡瑞玲／攝影

受到美國關稅政策及組團赴陸禁團令衝擊，旅行業者盼恢復2021至2023年每年1億元的「促進旅行業發展基金」，交通部觀光署周永暉今表示，過去由旅行業者代收代付相關款項不合理，與民航局討論，如航空機票等盼回到制度面，後續將推出「促進旅行業振興方案」，預計7月底前提出。

觀光署2021至2023年曾使用觀光發展基金推出「促進旅行業發展方案」，針對提升旅遊品質、多元行銷、產業轉型升級等，提供全台22家旅行公會及品保協會每年1億元補助。

近期美國關稅衝擊，產業憂心連帶衝擊我國觀光發展，交通部及觀光署日前邀集旅行業相關公協會，召開會議討論相關措施。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成會中指出，除了美國關稅政策，近年赴陸旅遊禁團令短期無法解決，盼恢復2021至2023年每年1億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等。

交通部今於桃園監理站舉辦520周年記者會，會後連訪時，周永暉指出，過去由旅行業者代收代付相關款項不合理，已與民航局討論，像是航空機票等，盼回到制度面，因此預計提出「促進旅行業振興方案」。

周永暉表示，由於我國10人以下的旅行業者有75%，除了像過去只振興旅行公會外，也希望讓一般旅行社能受惠，但補助經費還要精算，預計7月底前提出。

至於振興方案經費及實施時間，周永暉僅說，目前都還在討論當中，但不會像過去每年1億元這麼多。

觀光署 美國 周永暉 交通部

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