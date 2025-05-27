勇奪亞洲西點師競賽銅牌 明道人組隊為台灣爭光

「第五屆亞洲西點師競技大賽」上周在上海舉辦，由台北君悅飯店點心房行政主廚陳建佑領軍的台灣隊從參賽隊伍中脫穎而出，拿下銅牌。最特殊的是，隊中兩名選手劉逸群、廖珮媗和行政教練鄭雅如、技術助手李筑媗、蔡昀蓉都畢業自明道中學餐飲科，陳建佑也曾在明道任教。他們不僅為台灣爭光，也為明道中學爭光。

明道中學校友會理事長林江棟今天高興地說，為了替校友、學校爭光，除了校友會贊助10萬元，明道中學也替比賽隊伍量身打造專屬模具，還有世界翻糖冠軍王奕均幫忙調整作品架構、Feeling18巧克力工房贊助原料，以及上市的三能食品公司在海外訓練時全力協助，從人力、物力和各方面給予支援。他們也都是明道校友，或是明道的家長，展現明道人幫明道人最佳精神。

在台中創業，擔任西點主廚的劉逸群說，本屆比賽主題是「運動」，他們因此選擇「雙人花式溜冰」作為創作靈感，結合蝴蝶王國視覺打造藝術甜點，並選用烏龍茶、茉莉花、鳳梨、茂谷柑、馬告等台灣特色食材，讓評審邊吃邊驚嘆「這是什麼神仙滋味？」。

劉逸群和廖珮媗兩人同是明道中學、高雄餐旅大學的校友，默契十足。廖珮媗首次參戰國際賽，但面對高壓環境絲毫不怯場、穩定發揮。

鄭雅如是明道中學畢業，現擔任該校餐飲科老師。她形容，比賽彷彿是「甜點界的超級鐵人三項」，選手們必須在8.5小時內完成拉糖、巧克力雕塑、慕斯、盤飾甜點與手工巧克力等難度爆表的項目，還得佈置展台，是技術也是體力的考驗。