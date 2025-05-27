快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

聽新聞
0:00 / 0:00

勇奪亞洲西點師競賽銅牌 明道人組隊為台灣爭光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
由台北君悅飯店點心房行政主廚陳建佑（左）領軍的台灣隊參加「第五屆亞洲西點師競技大賽」拿下銅牌。圖／明道中學校友會提供
由台北君悅飯店點心房行政主廚陳建佑（左）領軍的台灣隊參加「第五屆亞洲西點師競技大賽」拿下銅牌。圖／明道中學校友會提供

「第五屆亞洲西點師競技大賽」上周在上海舉辦，由台北君悅飯店點心房行政主廚陳建佑領軍的台灣隊從參賽隊伍中脫穎而出，拿下銅牌。最特殊的是，隊中兩名選手劉逸群、廖珮媗和行政教練鄭雅如、技術助手李筑媗、蔡昀蓉都畢業自明道中學餐飲科，陳建佑也曾在明道任教。他們不僅為台灣爭光，也為明道中學爭光。

明道中學校友會理事長林江棟今天高興地說，為了替校友、學校爭光，除了校友會贊助10萬元，明道中學也替比賽隊伍量身打造專屬模具，還有世界翻糖冠軍王奕均幫忙調整作品架構、Feeling18巧克力工房贊助原料，以及上市的三能食品公司在海外訓練時全力協助，從人力、物力和各方面給予支援。他們也都是明道校友，或是明道的家長，展現明道人幫明道人最佳精神。

在台中創業，擔任西點主廚的劉逸群說，本屆比賽主題是「運動」，他們因此選擇「雙人花式溜冰」作為創作靈感，結合蝴蝶王國視覺打造藝術甜點，並選用烏龍茶、茉莉花、鳳梨、茂谷柑、馬告等台灣特色食材，讓評審邊吃邊驚嘆「這是什麼神仙滋味？」。

劉逸群和廖珮媗兩人同是明道中學、高雄餐旅大學的校友，默契十足。廖珮媗首次參戰國際賽，但面對高壓環境絲毫不怯場、穩定發揮。

鄭雅如是明道中學畢業，現擔任該校餐飲科老師。她形容，比賽彷彿是「甜點界的超級鐵人三項」，選手們必須在8.5小時內完成拉糖、巧克力雕塑、慕斯、盤飾甜點與手工巧克力等難度爆表的項目，還得佈置展台，是技術也是體力的考驗。

明道中學校長汪大久說，餐飲科長年重實作、拼競賽，是國手搖籃。這次再登國際舞台，不只是選手的勝利，更是明道教育實力的展現。這塊銅牌的背後是技藝、傳承、團結與汗水的結晶，劉逸群與廖珮媗未來將持續回到校園，協助教學、培養後進，將這份為國爭光的精神，一代代傳下去。

獲得「第五屆亞洲西點師競技大賽」銅牌的「雙人花式溜冰」作品選用烏龍茶、茉莉花、鳳梨、茂谷柑、馬告等台灣特色食材，讓評審邊吃邊驚嘆「這是什麼神仙滋味？」。圖／明道中學校友會提供
獲得「第五屆亞洲西點師競技大賽」銅牌的「雙人花式溜冰」作品選用烏龍茶、茉莉花、鳳梨、茂谷柑、馬告等台灣特色食材，讓評審邊吃邊驚嘆「這是什麼神仙滋味？」。圖／明道中學校友會提供

食材 甜點 巧克力

延伸閱讀

世壯運／桃園女力猛消葉松江 籃球3對3奪金牌專長是這項

桃消幼獅分隊葉松江勇闖世壯運 抱回女子3對3籃球賽冠軍

品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

霸總始祖明道認了 自嘲拍不紅偶像劇：演過極品變態

相關新聞

難度增加！汽機車考照筆試「取消是非題、選擇題加嚴」 明年上路

三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出3大政策，其中將加嚴汽機車考照題目，以增加鑑...

久坐、吃太好 25％台人「大」不出來 醫：便秘增失智率

現代人飲食西化、工作型態長期久坐，容易導致腸道蠕動遲緩，造成「大」不出來的便秘困擾。台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，排便...

煤電PM2.5致肺癌增加 醫師：肺腺癌占比逾7成

環保團體今天召開記者會指出，長期暴露於細懸浮微粒（PM2.5）環境會顯著增加許多呼吸道疾病的發生的機率。以最新的2022...

新冠疫情爆發憂中西藥混用 藥師全聯會帶「鸚鵡」陳抗

衛福部於3月18日公布「藥事法」解釋令，具中藥或生藥等背景者修滿35學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理...

520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

交通部長陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢...

25%成人會便秘！ 應多吃膳食纖維、水果

「成人最高有25%便秘，學齡兒童也有32.2%，便祕已成為台灣民眾不可忽視隱憂！」台灣腸道醫學會27日召開記者會提醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。