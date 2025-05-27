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自然碳匯首例 林修銘：宜蘭森林、雲林土壤各50公頃

中央社／ 台北27日電

台灣證券交易所暨台灣碳權交易所董事長林修銘今天宣布，將向環境部申請台灣首例「自然碳匯」，包括宜蘭森林、雲林土壤各50公傾。

「自然碳匯」是指能夠吸收和儲存大氣中二氧化碳的天然或人工領域，包含森林、土壤、海洋（含濕地）3大領域。

證交所今天舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式，林修銘指出，推動自然碳匯將在氣候行動（Climate）、社區參與（Community）、生物多樣性保育（Biodiversity）3大面向努力。

在氣候行動方面，林修銘說，初期將從宜蘭及雲林等地的案場開始，遵循環境部發布的森林及土壤等相關自然碳匯減量方法學，以提升自然碳匯效益；同時，將攜手英國標準協會（BSI）進行專案確證及查證服務，擴大國內自然碳匯的查驗量能，為台灣碳權市場注入全新的減碳動能。

碳交所總經理田建中指出，台灣目前尚無環境部認證的自然碳匯，此次推出宜蘭森林、雲林土壤各50公頃，將有機會成為採用環境部認可的方法學，進一步獲環境部認證的自然碳匯碳權。

田建中表示，宜蘭新種林木的森林在成長階段，吸附的二氧化碳量最大，林木參天那種長成大樹的森林吸附量反而較低；森林不是不能砍伐，而是必須有計畫，大概就是砍1棵、種6棵的概念。

田建中說，雲林的土壤列為自然碳匯，也須依照環境部認可的方法學，耕種時須採用有機肥，避免深耕，以確保最佳的二氧化碳吸附量。

此外，宜蘭森林、雲林土壤向環境部申請自然碳匯後，須經過7年的查核，通過後才能正式具有碳權，初估每公頃土地每年可吸附1噸多的碳排。

林修銘表示，全球各國與企業紛紛宣示淨零目標，為加速減碳進程，已將「自然碳匯」視為邁向淨零的關鍵解方，近來Microsoft、Mata及Google等國際科技大廠組成共生聯盟（Symbiosis、Coalition），共同承諾將在2030年前取得2000萬噸的移除類碳權（Carbon、Removal），尤其著重在自然碳匯類型。

證交所期待以此計畫為起點，透過跨部會整合及社會參與，打造自然碳匯示範案例，鼓勵更多企業投入以自然為本的永續行動，攜手創造具台灣特成的自然解方，提升國際競爭力。

證交所 減碳 建中

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