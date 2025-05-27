快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

端午節將至…禮盒過度包裝吞3萬元罰單 北市開罰2業者

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
端午節將至，台北市環保局5月稽查210件禮盒包裝，黎黎創意有限公司的香水禮盒包裝體積比值達1.94，不符合法規。圖／台北市環保局提供
端午節將至，台北市環保局5月稽查210件禮盒包裝，黎黎創意有限公司的香水禮盒包裝體積比值達1.94，不符合法規。圖／台北市環保局提供

端午節將至，台北市環保局5月稽查轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類商品的禮盒包裝共210件，其中巧克力、香水禮盒共2件過度包裝商品，分別處3萬元罰鍰。

環保局資源循環管理科長林鈺惠說，分別是香港商聞綺台灣有限公司「藍色巧克力磚方形禮盒(8入)」，經量測禮盒包裝體積比值達1.98、不符合法規規定應於1以下，黎黎創意有限公司「All Me全系列 香水禮盒」則是1.94，兩者違反「公告限制產品過度包裝」，並依資源回收再利用法各處3萬元罰鍰。

環保局說，業者設計產品或保護商品時，應注意包裝尺寸及包材用量，建議可使用「一次用產品源頭減量宣導網-過度包裝-限制產品過度包裝線上試算」試算，並自主定期抽驗，以免受罰。另提醒業者，以網路、行動應用程式等方式販售，應遵守「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」公告內容，符合包裝材料規範及重量比值規範。

環保局呼籲，民眾選購禮盒時，可掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，購物行為與販售習慣互相影響。

端午節將至，台北市環保局5月稽查210件禮盒包裝，聞綺台灣有限公司的巧克力禮盒包裝體積比值達1.98，不符合法規。圖／台北市環保局提供
端午節將至，台北市環保局5月稽查210件禮盒包裝，聞綺台灣有限公司的巧克力禮盒包裝體積比值達1.98，不符合法規。圖／台北市環保局提供

禮盒 環保局 材料

延伸閱讀

北市29日凌晨零時至清晨6時 部分繳費服務暫停

竹市營建工地增至2068處 環保局推AI監測減少揚塵汙染

端午節「五毒日」！三生肖恐有災…別去山上、注意車關、帶紅包擋災

端午節華人民俗八大禁忌禁語 三類人要「躲午」、不能祝「快樂」

相關新聞

難度增加！汽機車考照筆試「取消是非題、選擇題加嚴」 明年上路

三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出3大政策，其中將加嚴汽機車考照題目，以增加鑑...

久坐、吃太好 25％台人「大」不出來 醫：便秘增失智率

現代人飲食西化、工作型態長期久坐，容易導致腸道蠕動遲緩，造成「大」不出來的便秘困擾。台灣腸道醫學會理事長郭昭宏表示，排便...

煤電PM2.5致肺癌增加 醫師：肺腺癌占比逾7成

環保團體今天召開記者會指出，長期暴露於細懸浮微粒（PM2.5）環境會顯著增加許多呼吸道疾病的發生的機率。以最新的2022...

新冠疫情爆發憂中西藥混用 藥師全聯會帶「鸚鵡」陳抗

衛福部於3月18日公布「藥事法」解釋令，具中藥或生藥等背景者修滿35學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理...

520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

交通部長陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢...

籲自主戴口罩！ 新冠人數激增 疫情高峰預估20萬人確診

新冠就診數量已經連續七周上周，疾管署預估高峰延後報到，預計在6月底至7月初達到高峰，今天上修高峰就診人數恐達到20萬人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。