端午節將至…禮盒過度包裝吞3萬元罰單 北市開罰2業者
端午節將至，台北市環保局5月稽查轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類商品的禮盒包裝共210件，其中巧克力、香水禮盒共2件過度包裝商品，分別處3萬元罰鍰。
環保局資源循環管理科長林鈺惠說，分別是香港商聞綺台灣有限公司「藍色巧克力磚方形禮盒(8入)」，經量測禮盒包裝體積比值達1.98、不符合法規規定應於1以下，黎黎創意有限公司「All Me全系列 香水禮盒」則是1.94，兩者違反「公告限制產品過度包裝」，並依資源回收再利用法各處3萬元罰鍰。
環保局說，業者設計產品或保護商品時，應注意包裝尺寸及包材用量，建議可使用「一次用產品源頭減量宣導網-過度包裝-限制產品過度包裝線上試算」試算，並自主定期抽驗，以免受罰。另提醒業者，以網路、行動應用程式等方式販售，應遵守「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」公告內容，符合包裝材料規範及重量比值規範。
環保局呼籲，民眾選購禮盒時，可掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，購物行為與販售習慣互相影響。
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