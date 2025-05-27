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家裡小強抓不完？簡單2物品輕鬆自製「蟑螂炸彈」 成果全網震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，只要簡單利用寶特瓶、油蔥酥、糖水，就能自製「蟑螂炸彈」陷阱，有效除去家中害蟲。示意圖／Ingimage
一名網友分享，只要簡單利用寶特瓶、油蔥酥、糖水，就能自製「蟑螂炸彈」陷阱，有效除去家中害蟲。示意圖／Ingimage

台灣即將進入夏季，不少蚊蟲開始活躍。一名網友分享，只要簡單利用寶特瓶、油蔥酥、糖水，就能自製「蟑螂炸彈」陷阱，有效除去家中害蟲。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，天氣開始變炎熱，來自製「蟑螂炸彈」殺小強，需要準備瓶身堅硬的寶特瓶、油蔥酥和糖水。步驟是先把寶特瓶裁切成2半，瓶底放油蔥酥可以抓活的；放糖水可以抓死的，接著把瓶口部分倒放，並仔細壓緊，就完成「蟑螂炸彈」。

這名網友進一步說明，建議在室內可以放油蔥酥、室外可以放糖水，而且要沿著牆壁放在牆角是最好的，因為是他們的行經路線。

貼文一出後，不少網友都表示「油蔥酥真的超可怕，以前做的小吃店，放油蔥酥的鍋子一堆小強，還有撈過蟑螂給客人，所以在外面能不加就不加」、「原本家裡沒小強，結果來的都是鄰居家的」、「晚上來試試看，家旁邊都水溝好多蟑螂」、「我家以後不准出現油蔥酥」、「當然是放糖水抓死的，抓活的要怎麼處理啊？」。

此外，也有部分內行網友分享其他妙招，指出「硼酸是蟑螂界的核子武器，詳細配方可以問GPT，可以自己使用看看」、「小弟也分享一個，用過期發霉芝麻醬也可以…某天把發霉醬挖掉的罐子沒洗丟外面，隔天就抓到五隻，不知是被芝麻醬黏著還是已撐死！反正都不動」。

蟑螂 炸彈 小強

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