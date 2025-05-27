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寶林茶室案後抽驗米濕製品納邦克列酸 北市衛局曝檢驗結果

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
寶林茶室食物中毒事件後，北市衛生局抽驗米濕製品時，都會納入邦克列酸檢驗。圖／本報資料照片
寶林茶室食物中毒事件後，北市衛生局抽驗米濕製品時，都會納入邦克列酸檢驗。圖／本報資料照片

寶林茶室案迄今逾一年，北市衛生局今年4月8日、9日至傳統市場、麵攤、餐飲業、百貨公司及雜貨行等地，抽驗20件粄條、15件米苔目、10件米粉及5件糕粿類製品等50件米濕製品，檢驗防腐劑、過氧化氫及邦克列酸，米粉及粄條加驗丙酸，結果均未檢出。

北市去年3月爆發寶林茶室食物中毒事件，粿條食材產生「邦克列酸」毒素釀6死多傷。衛生局同年4月至傳統市場、麵攤等地抽驗米濕製品 ，45件均無檢出邦克列酸，但有1件蘿蔔糕檢出防腐劑。

衛生局今公布114年度米濕製品抽驗結果均符合規定，也提醒民眾此次檢驗項目「邦克列酸」是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，不會因洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵。

衛生局說，產生邦克列酸的唐菖蒲伯克氏菌，必須在特定條件下（中性、低鹽、溫暖且潮濕）才會孳生並產生毒素，因此低溫、短期保存及酸性環境可有效抑制生長。

衛生局提醒民眾，購買時應多注意產品是否冷藏販售、包裝是否完整、顏色及氣味是否有異常等，確保產品的衛生與安全，另建議消費者可選用有包裝且標示完整的產品，烹調時將鍋蓋打開使其揮發，減少防腐劑的殘留量。

衛生局也要民眾不要食用長期存放在不當環境的澱粉發酵食品；購買濕的河粉、米粉、粿條和涼皮等，要注意保存期限，以及商家的儲存環境。如果超過有效日期絕不再食用；烹調前再次檢視外觀，有無發霉或色澤改變等。若疑似食用含邦克列酸食品，建議應保留剩餘食品，儘速就醫。

食品業者部分，衛生局呼籲應遵循「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，勿濫用食品添加物，應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品的品質衛生、人員、設備及環境衛生等。

衛生局指出，由於米濕製品屬高水活性產品，常溫下極易使微生物繁殖，故經生產後，於批發、零售或供麵（店）攤使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

防腐劑 邦克列酸 衛生局 抽驗 傳統市場

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