新冠疫情升溫 「口罩工廠狂加班」 鄉民哀嘆連快篩都買嘸
台灣新冠肺炎疫情升溫，不少民眾反映近期買不到快篩試劑。對此，一名網友分享，這波疫情來勢洶洶，身邊有朋友在食藥署上班，都在討論快篩鋪貨的問題。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期台灣新冠疫情升溫，提醒大家要開始準備口罩和酒精，指出身邊朋友在食藥署工作，內部已開始討論快篩鋪貨問題，直言「這波疫情感覺來勢洶洶」，提醒大家要提高警覺。
貼文一出後，不少網友都表示「是的，朋友在口罩工廠，都在加班」、「最近快篩都不知道要去哪裡買」、「全辦公室都中了，我想放棄掙扎了」、「下午6點掛號，前面80幾個，診所快篩用完」、「上周跑了7間藥局，都說快篩最快這周會到貨」、「有發燒症狀，去醫院可以自費新冠、流感檢測」、「我剛剛跑了3家比較大的藥局，他們說快篩6月才有，現在缺貨」。
對此，疾管署已請各縣市完成盤點並持續更新販售快篩資訊，設立「新冠最新防疫專區」，彙整家用快篩販售藥局、醫用快篩院所名單、疫苗接種院所、抗病毒藥劑存放點及快篩陽性處理方式，供民眾查詢。
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