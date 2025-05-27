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羅智成寫詩半世紀 「詩緒」公開詩學筆記

中央社／ 台北23日電

詩人羅智成出版「詩緒—我的詩學筆記」，將50年來寫詩的心路歷程與方法公開，近期出版。

羅智成在書中表示，他自1987年返台工作第2年開始在大學兼職任教，歷經9所大學，教過許多未預期的課程，唯一不變的是現代文學，尤其是現代詩，備課時正好藉此機會整理自己多年創作的經驗與心得。

羅智成說，過程中他隨時修改、精進、增添詩歌理念與知識，也有了新的發現，讓他想要更進一步整理及發表，但歷經3次嘗試失敗，決定改變方式，啟動全新的創作計畫，雖然不是嚴格的學術論文，「但我在記錄、書寫的分分秒秒，都兢兢業業地在思考、斟酌。」而這項計畫也成為羅智成「耗時超過30年的一項微型工程」。

羅智成表示，出版這本書，感覺好像是某種畢業典禮上的紀念儀式，但每當他談論起詩歌，或進行詩歌創作時，更像是參加一次又一次的開學典禮。

「詩緒」全書分27個段落，每個段落又有小分段，羅智成從一開始談50年前第1本詩集「畫冊」的各種細節，以及對詩的各種想像與實驗。

羅智成說：「如果我的作品無法說服自己，極有可能『畫冊』就是我的第1本，也是最後一本詩集了。」到了1979年，羅智成更宣示：「我的性格結構已愈不適合寫詩，我要創作適合我的詩。」於是他展開對「詩」的一連串提問、研究與實驗，並從中尋找答案，堪稱羅智成對自身詩創作歷程最完整的剖析與整理。

特別的是，全書夾敘夾議，但許多段落直接以「詩」的形式呈現，可當成「詩論」閱讀，也為讀者帶來咀嚼、吟誦「詩歌」的樂趣。

詩人 畢業典禮 失敗

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