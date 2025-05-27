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旅館業有條件開放移工 觀光署：採專案方式勞動部下半年公布方案
疫後各行各業缺工問題嚴重，其中，旅宿業缺工問題遲遲未解，業者爭取開放外籍移工補足人力，交通部觀光署長周永暉今表示，已與勞動部達成共識，預計有條件開放移工投入旅宿業，詳細方案待勞動部下半年宣布。
根據觀光署去年統計，疫後旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員，今年缺工人數仍在統計中。
行政院長卓榮泰23日於第十九屆台北國際觀光博覽會致詞時表示，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工。卓的發言被解讀為將開放觀光業引進移工。
交通部今於桃園監理站舉辦520周年記者會，會後周永暉接受聯訪時表示，過去確實希望旅宿業能有多一點人力，近期與勞動部達成共識，將「局部有條件」開放移工從事旅宿業，並設有附帶條件，像是要求移工具一定語言能力、雇主需符合相關條件等，預計採專案方式進行，大方向已底定，細節仍待勞動部下半年公布。
周永暉指出，針對開放移工預計補足人數，由於申請聘用移工須符合一定條件，未必所有業者都有申請意願，因此暫無法估計可補足缺口；至於目前整體旅宿業缺口人數，周永暉說，最新數據還在統計中。
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