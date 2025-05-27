防校園周邊事故重演 家長籲改善交通安全規畫

近期多起交通事故引發對校園周邊安全關注，全國家長教育志工聯盟指出，縣市政府應借機檢視學校周遭導護環境，同時呼籲針對學區300公尺內交通事故修法加重刑責。國教行動聯盟則指出，校園周邊人車分流、人行道與導護制度常有漏洞，應法制化安全通學區，將導護與接送區納入正式規範。

全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍指出，近期三峽、台北發生嚴重交通暴衝事件，縣市政府應藉此機會好好檢視學校周遭導護環境、硬體設施是否足夠？如全志盟發現，很多學校的通學巷只有設置反光燈或利用標線，沒有有效的阻絕措施，尤其國小低年級、幼稚園小朋友，坐在休旅車以上高度容易有盲點，就應予改善。

全國家長教育志工聯盟副理事長黃榮輝也說，希望政府因應近日事件，針對學區附近300公尺內的交通違規事件，尤其有撞傷學童甚至受傷致死者，應修法加重刑期。北市博愛特區日前也發生78歲老翁無照駕駛衝撞8人受傷事故，對於無照駕駛的累犯必須一併修法，才能有效遏止事件再次發生。

國教行動聯盟監事駱怡汝指出，從過往教團分析發現，校園周邊的安全規畫常有明顯漏洞，像是人車分流設施不足、缺乏明顯實體安全設施、導護和接送區未制度化。因此，國教盟主張政府應積極設置安全通學區並迅速法制化，包含設置實體人行道、防護欄、庇護島、減速帶設施，確保上下學時段人車分流，讓每個駕駛人能明確認知此區在特定時段需減速慢行。

駱怡汝說，通學巷弄與學校周邊道路速限應嚴格限制在20至30公里，並透過監控設備、即時速率檢測器等作法，有效提醒、控制駕駛行為。且導護制度和接送區配置，需全面納入教育主管機關正式規範，各校應依規定畫設區域配置專職導護或協調警力支援。

另外，駱怡汝強調，交通安全教育應有家長參與，在接送小孩時，有時肇事者就是家長本身，希望透過定期安全課程演練，與家長教育中心合作，培養學生和家長自我防護、主動參與安全治理的意識。