煤電PM2.5致肺癌增加 醫師：肺腺癌占比逾7成

環保團體今天召開記者會指出，長期暴露於細懸浮微粒（PM2.5）環境會顯著增加許多呼吸道疾病的發生的機率。以最新的2022年統計來看，該年新發生肺腺癌的個案數1萬3189人，在整體肺癌占比中高達73%，其中女性肺腺癌占比更高達88%，然而台灣四分之三的女性肺癌患者不吸菸，煤電排放的各種空汙成了最要命的危險因素。

彰化縣醫療界聯盟理事長、台大公衛博士錢建文指出，2025年彰化基督教醫院醫師和彰化縣衛生局局長葉彥伯等發表的研究指出，當PM2.5 年均濃度每立方米增加1微克，當前哮鳴、曾經哮鳴、確診氣喘和運動誘發哮鳴的機率都會增加，而長期暴露於燃煤產生的PM2.5會顯著增加氣喘症狀的風險，阻礙學童肺部發育，並引發呼吸道炎症。尤其會影響社區環境中新發哮鳴的孩童。

錢建文表示，此大型研究對象涵蓋居住鄰近中火和麥寮電廠的彰化境內5364名學童，吹南風麥寮電廠也會影響彰化空品，但是中火規模特別大，亞臨界燃煤機組也比麥寮電廠的超臨界更為老舊，而且彰化就在中火直接下風處，此研究證實對下風處的眾多學童來說，中火燃煤是每天在用他們的肺發電。

部立台東醫院婦產科醫師、英國格拉斯哥大學醫學遺傳學博士江盛指出，肺癌發生率從半世紀前每10萬人口1個病例增加到現在的20個病例，且仍在上升中；男、女肺癌發生率則從60年前的6比12到最近的1.3比1，尤其台灣四分之三的女性肺癌患者不吸菸，而煤電排放的各種空汙成了最要命的危險因素。

江盛指出，肺腺癌與空汙的相關性最高，台灣2022年新發肺癌人數1萬7982人，相當於一天有49人罹患肺癌，而該年新發生肺腺癌的個案數1萬3189人，占比高達73%；而女性得肺癌人數中，而根據衛福部統計，女性肺腺癌患者在肺癌占比中更高達88%。台灣8成的肺癌患者診斷時都屬晚期，在重大疾病的健保支付中，肺癌所占費用也最高。

江盛歸納和煤電等空氣汙染相關的各種疾病，包括氣喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺病 和肺癌等呼吸系統疾病；心臟病、中風和高血壓等心血管疾病；神經系統疾病，例如接觸汞等空氣毒素會導致發育缺陷和神經行為障礙；免疫系統疾病，例如空汙會削弱免疫系統，使個體更容易受到感染。出生缺陷部分，暴露於高濃度空汙的孕婦有更高的出生缺陷風險，涉及汰除煤電等化石燃料電力的能源轉型才能夠對症下藥。