難度增加！汽機車考照筆試「取消是非題、選擇題加嚴」 明年上路

三峽78歲余姓老翁衝撞釀3死，交通部除宣布下修高齡換照年齡至70歲外，也推出3大政策，其中將加嚴汽機車考照題目，以增加鑑別度。現行筆試一半為「是非題」、一半為「選擇題」，未來擬取消是非題，全改為選擇題，且選擇題也要加嚴，選項從3個增至4個，目標2026年上路，預估每年約有54.9萬報考汽機車駕駛人次將受影響。

台灣駕照取得容易，筆試通過率高，汽車筆試通過率達8成5，機車7成多，不適任駕駛滿街跑。交通部長陳世凱今天表示，交通部正通盤檢討整體駕照管理制度，從初學者的考照制度、違規者的回訓制度、到高齡者的換照制，將在3個月內完成細部規畫。其中考照制度，陳世凱說，除新手駕訓過程外也會有講習，讓民眾真正了解且落實「如何安全開車」。

陳世凱指出，過往考照時題庫本翻一翻就可以考過，未來要讓民眾更認知交通規則外，針對筆試很容易答對的題目會篩掉，民眾會明顯感受到，未來真的要熟讀安全法規才有機會通過筆試。另很多民眾並非不願意守法，而是考照過程沒有學到或忘記，導致駕駛安全觀念薄弱，因此未來考照將加嚴、讓其更有鑑別度，路考和實地駕訓也一步一步推進中。

針對考照改革，交通部公路局長陳文瑞說，目前汽車筆試題目有40題、機車筆試有50題，兩者筆試題目中，是非題及選擇題各占一半。

陳文瑞表示，由於是非題在民眾不了解正確答案下，有5成機率可猜對，難以鑑別出是否真的了解交通法規，因此目前正研擬汽機車筆試題目，全面取消是非題，筆試全改為選擇題，而選擇題也會加嚴，選項將從3個增加至4個，以降低矇對的機率。

陳文瑞指出，目前汽車考照題庫有1400題，機車考照題庫包含認知檢測有1600題，公路局規畫將淘汰答對率超過9成的題目，刪除掉沒有鑑別度的題目；陳文瑞強調，考照筆試取消是非題，選擇題加嚴，並非要讓民眾考不到駕照，而是希望考照能夠有鑑別度。