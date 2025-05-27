梅雨鋒面來了！周三變天下雨 周四全台雷陣雨、西半部豪雨下到發紫

周五起為三天端午連假，但連假前會變天、下大雨。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其上午表示，周四有一道鋒面通過，周三天氣不穩定、漸轉雨，周四大雨、豪雨，並有短延時強降雨、雷擊、強風，需留意返鄉交通。周四、周五風強浪大，但端午連假天氣回穩。

劉宇其指出，今天晚上在中國內陸有滯留鋒逐漸建立，到了明天鋒面更接近台灣，且台灣處於低壓區範圍，環境不穩定且水氣增多，明天各地轉為有雨天氣。最大降雨是在周四鋒面通過台灣時，各地天氣不穩定，普遍有大雨及豪雨發生，一直到周五鋒面南壓到巴士海峽之後，雨勢才會逐步趨緩。端午連假水氣減少，天氣逐步恢復穩定。

今天白天水氣偏少，劉宇其指出，東半部有局部陣雨，中午過後各地山區也有午後雷陣雨，且宜蘭可能會有較大雨勢，可能會持續到入夜，明天清晨東半部也可能持續下雨。

劉宇其表示，今天深夜到明天水氣逐漸增多，北部最快深夜到明天清晨降雨逐漸增加，比較大降雨從明天下半天到入夜，隨著鋒面逐漸接近，水氣逐漸增多，各地降雨都會增加，中午過後山區及宜蘭地區雨勢比較大，等到入夜鋒面逐漸接近先從馬祖開始有局部雷陣雨。

周四清晨鋒面更加靠近之後，北部雨勢會明顯轉大，劉宇其說，周四整天是鋒面逐漸南下過程，雨區逐漸由北而南逐步擴展，全台各地都容易出現雷陣雨，尤其西半部普遍有局部性豪雨出現，各地會有大雨，並有短延時強降雨、雷擊、強風，需留意返鄉交通訊息。

劉宇其指出，周四下半天到晚上有機會由北而南逐漸趨緩，周五鋒面來到巴士海峽後，剩南部及花東地區有局部陣雨，其他地方降雨會逐漸停下來。周六及下周日除了花東及恆春半島有零星短暫陣雨，各地山區有午後雷陣雨，其他地區都是多雲到晴天氣。至於下周一轉成南風環境，南部及東部有短暫陣雨，山區有午後雷陣雨。