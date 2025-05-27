新冠疫情爆發憂中西藥混用 藥師全聯會帶「鸚鵡」陳抗

衛福部於3月18日公布「藥事法」解釋令，具中藥或生藥等背景者修滿35學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務5大領域，並完成一年以上實務歷練者，可依法申請登記經營中藥販賣業。此解釋令讓藥師不滿，今第五度舉辦抗議活動，於衛福部前藥師們高喊「邱泰源（衛福部長）下台」、「蘇奕彰（中醫藥司長）下台」、「撤回318解釋令」。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，衛福部無視「藥事法」第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿。

今天參與陳抗的藥師們特地請出同胞「鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，此舉讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

近期新冠疫情再起，許多人除關注快篩試劑外，也注意用藥問題，新冠一號、防疫茶熱度上升。今天參與藥師公會全聯會抗議活動、新北市藥師公會主委謝宛庭表示，中藥新冠一號、防疫茶與西藥倍拉維（Paxlovid）不可同時服用，避免腎臟功能受損。

謝宛庭說，西藥抗病毒藥物倍拉維2022年於國內上市使用時，仿單說明與許多西藥，包括血壓、血脂、精神疾病用藥等均有交互作用，必須調整原有用藥劑量才能使用，但那時疫情嚴峻，民眾十分恐慌，多自行購買防疫茶等，甚至想說中西藥兩者一起併用，「病會好的快一點」。

但經謝宛庭了解，新冠一號或屬於精簡版新冠一號的防疫茶，可以避免新冠病毒複製，其中許多中藥成分經由肝臟代謝，而倍拉維進入人體後，也是經肝臟代謝且會耗掉大部分的肝功能，若兩者一起使用，恐致肝臟功能嚴重受損，嚴重時更造成急性腎衰竭；她說，沒想到，一年後真的有原本腎功能不佳的民眾，因而出現腎衰竭送至台大醫院急診救治。

「這次參與活動，是因為內心很難過。」謝宛庭指出，衛福部的解釋令，讓販售中藥的業者僅需念中藥相關課程就好，完全沒有看到藥師為民眾用藥安全把關的付出，如有一名染疫者已在服用倍拉維，但又想吃新冠一號，而可能有8成的中藥商會和民眾說，兩者間隔半小時或二個小時就可以，「但事實上是不行的」。

新北市藥師公會理事張倪芳說，台灣65歲以上長者高達600多萬人，9成有使用一種慢性病用藥，5成有慢性病共病重複服藥的情形，甚至許多中風患者可能會中西藥並用，但患者並不了解合併使用的風險，藥師時常關注長者的健康，政府更應維護國人用藥安全。

黃金舜指出，全聯會針對衛福部318的違法解釋令，近二個月來表達不滿與抗議，但前4次未獲衛福部正面回應，今再次至衛福部前舉辦快閃活動，第五度表達抗議。他說，藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背「藥事法」制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。

黃金舜說，這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題，邱泰源圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷，而二個月抗疫以來，邱泰源仍是高高在上，並將衛福部視為一個王國，認為但任部長就像當皇帝一樣，對於衛福部的態度感到徹地失望，且日前發生急診壅塞、護理師流失等問題，衛福部也都束手無措，邱泰源與蘇奕彰應下台負責。