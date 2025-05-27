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新冠疫情爆發憂中西藥混用 藥師全聯會帶「鸚鵡」陳抗

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出同胞「鸚鵡」陪同抗議。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出同胞「鸚鵡」陪同抗議。記者曾吉松／攝影

衛福部於3月18日公布「藥事法」解釋令，具中藥或生藥等背景者修滿35學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務5大領域，並完成一年以上實務歷練者，可依法申請登記經營中藥販賣業。此解釋令讓藥師不滿，今第五度舉辦抗議活動，於衛福部前藥師們高喊「邱泰源（衛福部長）下台」、「蘇奕彰（中醫藥司長）下台」、「撤回318解釋令」。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，衛福部無視「藥事法」第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿。

今天參與陳抗的藥師們特地請出同胞「鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，此舉讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

近期新冠疫情再起，許多人除關注快篩試劑外，也注意用藥問題，新冠一號、防疫茶熱度上升。今天參與藥師公會全聯會抗議活動、新北市藥師公會主委謝宛庭表示，中藥新冠一號、防疫茶與西藥倍拉維（Paxlovid）不可同時服用，避免腎臟功能受損。

謝宛庭說，西藥抗病毒藥物倍拉維2022年於國內上市使用時，仿單說明與許多西藥，包括血壓、血脂、精神疾病用藥等均有交互作用，必須調整原有用藥劑量才能使用，但那時疫情嚴峻，民眾十分恐慌，多自行購買防疫茶等，甚至想說中西藥兩者一起併用，「病會好的快一點」。

但經謝宛庭了解，新冠一號或屬於精簡版新冠一號的防疫茶，可以避免新冠病毒複製，其中許多中藥成分經由肝臟代謝，而倍拉維進入人體後，也是經肝臟代謝且會耗掉大部分的肝功能，若兩者一起使用，恐致肝臟功能嚴重受損，嚴重時更造成急性腎衰竭；她說，沒想到，一年後真的有原本腎功能不佳的民眾，因而出現腎衰竭送至台大醫院急診救治。

「這次參與活動，是因為內心很難過。」謝宛庭指出，衛福部的解釋令，讓販售中藥的業者僅需念中藥相關課程就好，完全沒有看到藥師為民眾用藥安全把關的付出，如有一名染疫者已在服用倍拉維，但又想吃新冠一號，而可能有8成的中藥商會和民眾說，兩者間隔半小時或二個小時就可以，「但事實上是不行的」。

新北市藥師公會理事張倪芳說，台灣65歲以上長者高達600多萬人，9成有使用一種慢性病用藥，5成有慢性病共病重複服藥的情形，甚至許多中風患者可能會中西藥並用，但患者並不了解合併使用的風險，藥師時常關注長者的健康，政府更應維護國人用藥安全。

黃金舜指出，全聯會針對衛福部318的違法解釋令，近二個月來表達不滿與抗議，但前4次未獲衛福部正面回應，今再次至衛福部前舉辦快閃活動，第五度表達抗議。他說，藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背「藥事法」制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。

黃金舜說，這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題，邱泰源圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷，而二個月抗疫以來，邱泰源仍是高高在上，並將衛福部視為一個王國，認為但任部長就像當皇帝一樣，對於衛福部的態度感到徹地失望，且日前發生急診壅塞、護理師流失等問題，衛福部也都束手無措，邱泰源與蘇奕彰應下台負責。

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