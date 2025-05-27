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回響／僑外生補客運駕駛人力？交長陳世凱改口：本國人優先
公車駕駛缺工、老化，政府、客運業想方設法仍難擋離職潮，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，但因外界對政策有意見喊卡。交通部長陳世凱先前表示，仍盼透過僑外生方式補足駕駛荒，但今天表示，除公路局協助業者攬才，增加客運駕駛薪資提高留才率、地方政府加碼、輔導年長駕駛開車外，強調仍會以本國人作為補充人力的優先方案，一改先前仍盼以僑外生補足駕駛人力荒說法。
本報陽光行動系列報導，針對客運駕駛人力不足的問題指出，公車是最廉價的大眾運輸工具，各地頻傳脫班、誤點，這是公車產業長期缺工、人力老化下，惡性循環的結果。
據統計，目前60歲以上的公車駕駛占總數1成8，雙北更高達1成9，人力結構若不改善，客運業估計，未來5年難逃大幅停駛、減班的命運。
為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料近期卻臨時喊卡，強調是因外界對政策有意見，先暫緩推動，讓客運業者相當錯愕。陳世凱先前表示，勞動部有整體考量，但仍希望透過僑外生模式來補足駕駛荒的問題。
交通今天於桃園監理站舉辦周年記者會，針對客運駕駛人力不足問題，陳世凱坦言，很多業者反映人力缺乏的狀況，公路局也努力、不斷協助業者招攬人才，透過調漲票價方式，讓所有客運駕駛薪資提高，以提高駕駛留才率，另也輔導年紀稍長客運駕駛開車。
針對開放僑外生從事客運駕駛工作部分，陳世凱今一改先前說法表示，台灣針對這個議題有很多層面要討論，每個國家的道路安全狀態不同，號誌、法規也都不同，目前仍以本國人作為補充人力的優先方案，會請公路局持續努力並加大力道。另外，目前地方政府包含台南、高雄、桃園等，對於客運駕駛人力，在招攬人才上都有做加碼的努力。
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