更新病毒碼 染新冠不吃藥靠自癒增免疫？台大醫說話了

新冠疫情已經連續超過1個月持續升溫，預估六月中下旬達到高峰，屆時預估單周病例恐超過10萬例，近期有愈來愈多民眾感染出現症狀。有部分網友認為，既然已經感染新冠病毒，就不該壓抑症狀，讓身體更新病毒碼，反而可以抵抗力。台大感染科權威黃立民解析感染原則破除迷思，並提醒高風險族群應盡速就醫取得抗病毒藥物。

黃立民說明「感染基本原則」，他指出，不論是流感或是新冠等類流感症狀，只要民眾發現身體被病毒或細菌感染時，免疫反應就已經啟動，當下要做的事，是把病毒「盡量壓下來」，讓身體免疫系統可以較輕鬆解決病菌，此舉不止較容易讓身體康復，也能讓免疫反應變得完整。

黃立民說，民眾一旦發現自己感染新冠，特別是年紀大、免疫力差、有共病等新冠感染高危險族群，應盡速找就醫，並服用抗病毒藥物，減少體內的病毒量，使其獲得控制。

若患者的條件不符合開立抗病毒藥物，則可尋求症狀治療，如發燒可服用具有解熱鎮痛效果的乙醯氨酚、改善流鼻水的抗組織胺等，能緩解身體的不適，不過症狀改善藥物，無法減少人體內的病毒繁殖量，需靠人體的免疫系統打擊病毒，但症狀改善後，人體更有體力讓免疫功能發揮效果。

衛福部疾管署監測，此次新冠疫情來得又急又猛，估計會延燒到7月底，提醒民眾如果出現以下七大症狀，為染疫後的重症症狀，一旦有任一症狀就應立即就醫，如喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚及嘴唇或指甲床發青、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓小於90mmHg或無發燒之情形下心跳大於每分鐘100次。

疾管署強調，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症的高風險對象，呼籲應提高警覺注意。