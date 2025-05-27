陽明交大研究：人格特質影響疫苗接種意願

國立陽明交通大學日前公布一項研究，民眾對於接種疫苗的態度與行動，「個性」的影響遠比想像中的大，不同人格特質，在面對公共衛生風險時反應大不同，該研究日前已刊登於國際期刊《Social Science & Medicine》。

陽明交大傳播研究所教授李秀珠，帶領研究團隊利用風險資訊尋求和處理模型（Risk Information Seeking and Processing, RISP），分析1100位台灣民眾在疫情期間的資訊尋求與疫苗接種意願。

研究團隊以心理學中廣泛使用的「五大性格特質」(OCEAN model）為基礎，分析開放性（Openness）、盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）、神經質（Neuroticism）如何影響人面對疫情時的思考與選擇。

研究顯示，具「盡責」或「外向」特質的人最可能主動蒐集防疫資訊，並有明確的接種意願。盡責型的人通常組織力強，對疫苗知識會投入心力研究並採取行動，而外向的人可能因社交圈的影響或擔心家人染疫積極關注疫情與疫苗資訊。

研究也指出，「親和」的人重視與他人的關係，會受到親友影響而開始注意疫苗議題，具「神經質」傾向的人則是被焦慮或恐懼驅動尋找資訊，容易受情緒左右，資訊的吸收也較片段。但令人驚訝的是，具「開放性」特質的人雖然較願意接納新知，但研究發現卻幾乎與防疫資訊的接收行為無關，研究團隊推測，可能因疫情期間的社交封鎖，限制了互動管道，使得動機受到抑制。

研究同時發現，覺得疫情嚴重或感到害怕的情緒反應，都不足以驅動人們尋求資訊或接種疫苗，真正的轉折點往往來自周圍人的影響。例如，當身邊的人都很重視接種、甚至對你有期待，就可能展開行動。