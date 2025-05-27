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影／藥師公會第五度前往衛福部抗爭 捍衛中藥用藥安全

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全。記者曾吉松／攝影

中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，藥師怒批衛福部無視《藥事法》第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿，因此再度號召藥師快閃集結於衛福部前，進行第五度抗爭行動。

中華民國藥師公會全國聯合會在記者會現場高舉標語、集體怒吼「藥事制度不能沉淪，邱泰源必須下台」，特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，諷衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，諷衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，諷衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，捍衛中藥用藥安全，特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵衛福部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，藥師怒批衛福部無視《藥事法》第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿。記者曾吉松／攝影
中華民國藥師公會全國聯合會上午由理事長黃金舜率領到衛福部進行第五度抗爭行動，藥師怒批衛福部無視《藥事法》第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，開放非藥師經營中藥販賣業，引爆藥界強烈不滿。記者曾吉松／攝影

鸚鵡 衛福部 中藥

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