走路成小確幸？陳世凱：行人地獄僅是形容詞 見仁見智

交通部原訂5月20日於綠島舉辦總統就職一周年周年記者會，但因發生三峽車禍事故延期，今於桃園監理站舉辦周年記者會。針對行人地獄部分，交通部長陳世凱表示，行人地獄是形容詞，見仁見智，台灣交通環境還有很多需要改善，會努力落實道安三支箭政策。不過，這兩年明顯感受到車子停等行人比率愈來愈高，今年1至4月行人死傷數據也創史上最低，但改進步伐仍要持續。

行人地獄一直是台灣撕不掉的標籤，交通部今舉辦周年記者會，在開場播放的影片中，陳世凱表示，現在行人可以好好走路，而影片中被訪問的民眾也說這是個「小確幸」。陳世凱表示，「行人地獄」這是某個外國報導所使用的形容詞，是否是行人地獄見仁見智，但台灣交通事故確實比其他國家高，死傷人數也比其他國家多，但每個國家交通環境狀況不同。

陳世凱指出，其他國家不像台灣，看不到這麼多機車與汽車。台灣交通環境有很多層面要努力，專家也都提供很多建議，從教育、監理、執法等，但必須說，這幾年政府真得很努力，投入4年400億來改善包含行人走路的步道等，道安三支箭政策都努力在做，也希望車輛有更明亮的視野，也就是汽車隔熱紙的規範，6月指引就會上路。

對於「好好走路是小確幸」一說，陳世凱說，這一、二年明顯感受到駕駛願意停讓的比率愈來愈高；他強調，停讓不是文化，而是法規的限制，本來就必須要停讓。行人安全的改善持續推進，數據上也可以看到，今年行人傷亡1至4月的數字都創新低，目前台灣的交通環境大家還不滿意，改進的步伐還是會繼續邁進。

針對無照駕駛及換照年齡，陳世凱表示，目前無照駕駛累犯人數占比高達70％，顯見現行罰則社會大眾根本不怕，因此宣布修法，未來無照駕駛罰鍰金額比照酒駕將提高，且罰則累計沒有上限，會扣車扣牌，就算再有錢，被抓也會有壓力，而扣車扣牌對一般駕駛人也應會達到嚇阻的作用。

換照部分，陳世凱指出，以周邊國家來說，韓國、新加坡規範65歲、日本70歲需換照，這些國家都是我國參考的對象，台灣目前設定75歲換照，台灣過去是參考日本規範，未來也會以日本的方式作為參考、學習對象。