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端午節將至 醫師建議：三高患者、腎臟病患食用粽子要謹慎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
有「三高」等慢性疾病患者吃粽子前要留意食材，分量也必須控制。圖／大千綜合醫院提供
有「三高」等慢性疾病患者吃粽子前要留意食材，分量也必須控制。圖／大千綜合醫院提供

端午佳節快到了，粽子是國人過節幾乎必吃的應景美食，但對有三高慢性疾病或腎臟疾病的患者，粽子可能會影響病情發展。因此，食用粽子前，應先了解食材可能造成的健康危害，並依據自身病程適當食用，才能享用美味又不影響健康。

苗栗市大千綜合醫院營養室營養師鍾佳倫表示，糯米屬於高升糖指數食物，會快速升高血糖，有血糖問題的病人要控制分量，一次最多吃半顆粽子，並搭配蔬菜一起食用，來減緩血糖上升；甜粽（如紅豆粽、棗泥粽）含糖量更高，應盡量避免。另外，用餐時間也很重要，最好在正餐時間食用，不要當成點心來吃。

對高血壓病患來說，由於傳統粽子製作時會添加大量鹽分，特別是鹹粽中的臘肉、鹹蛋黃等配料的鈉含量極高，建議選擇少鹽或無鹽製作的粽子，避免醃製肉類配料，可選擇瘦肉或素食粽子；同時，要避免或減少醬料，注意整日的鈉攝取總量，吃粽子當天其他餐食應更清淡。

她指出，有高血脂的病人，因粽子通常含有較多動物性脂肪，如豬肉、蛋黃等，可選擇瘦肉粽或素粽，避免五花肉、臘肉等高脂肪配料，加上糯米本身也容易轉化為脂肪儲存，因此更要控制攝取量。

此外，腎臟疾病患者需要控制磷、鉀離子、鈉、蛋白質、水分及血糖，因此吃粽子需要格外謹慎。建議可掌握以下5項原則，包括「分量控制」每次最多吃四分之一到二分之一顆小粽子；「選擇簡單配料」避免豆類、堅果、高鉀蔬菜；「自製粽子」可控制鹽分和配料；「餐前諮詢」可先諮詢腎臟科醫師或營養師，依個人腎功能狀況調整食用量；「定期檢查」注意腎功能指標變化。

鍾佳倫表示，不同慢性疾病的患者食用粽子時的注意事項不同，如果能清楚了解自身病況，配合醫師及營養師諮詢建議，必能享受健康的端午佳節。

端午節快到了，粽子可說是過節必吃的美食，許多鄉鎮還會辦理「愛心粽」活動。記者胡蓬生／攝影
端午節快到了，粽子可說是過節必吃的美食，許多鄉鎮還會辦理「愛心粽」活動。記者胡蓬生／攝影
端午節快到了，粽子可說是過節必吃的美食，許多鄉鎮還會辦理「愛心粽」活動。記者胡蓬生／攝影
端午節快到了，粽子可說是過節必吃的美食，許多鄉鎮還會辦理「愛心粽」活動。記者胡蓬生／攝影
腎臟疾病患者飲食需要格外謹慎，最好自製粽子控制食材及鹽分。圖／大千綜合醫院提供
腎臟疾病患者飲食需要格外謹慎，最好自製粽子控制食材及鹽分。圖／大千綜合醫院提供

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