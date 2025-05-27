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中國進口「章魚丁」遭邊境攔截 重金屬鎘超標一倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
從中國大陸進口到台灣的章魚丁，食藥署於邊境驗出重金屬鎘超標一倍。圖／食藥署提供
從中國大陸進口到台灣的章魚丁，食藥署於邊境驗出重金屬鎘超標一倍。圖／食藥署提供

食藥署今天公布邊境不合格產品名單，包含中國大陸出口的章魚丁、陶瓷筷子以及法國出口的芥末醬，分別驗出含重金屬鉛、漂白劑含量不合格，依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，輸入業者「原產地國際食品有限公司」是首次被驗出不合格規定，檢查從一般抽查調整為加強抽查。

鄭維智指出，此次不合格的名單中，原產地國際食品有限公司報驗的章魚丁，檢出重金屬鎘2mg／kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為1mg／kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。這批章魚丁超過2公噸，檢出重金屬含量不符規定，全數退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，重金屬對人體的危害，可能要累積10、20幾年才會出現，如腹痛、失眠等症狀，因為長期吃到含有鎘汙染的食物，會損害腎臟、肺臟以及骨頭。鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，也增加心血管疾病風險。

除了大陸進口的章魚丁出問題，唐晨軒事業有限公司報驗的陶瓷筷子，檢出重金屬鉛39μg／cm²，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器-深2.5cm以下或液體無法充滿者，重金屬鉛之合格標準為17μg／cm²以下，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

河洛企業報驗的芥末醬檢出檢出二氧化硫0.116g／kg，漂白劑含量不符規定，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以SO2殘留量計為0.030g／kg以下，不符合食品安全衛生管理法第18條規定。

食藥署 食品安全 重金屬 章魚

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