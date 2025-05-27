日旅達人曝7月飛東京機票不到8千台幣 網友熱議原因恐是這個

日本旅遊在疫後大爆發，遊客人數持續成長，也是台灣旅客心頭好，平常去的人就多，賞櫻、賞楓季節及暑假出遊人數更是爆量。但今年暑假情況似與往年不同，中華民國旅遊品質保障協會上周指出，日本今年暑假參團，團費價格可望比去年約低了5%-10%。日旅達人林氏璧則在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他查7月機票，發現沖繩來回最低8726台幣，東京更便宜只要7840台幣，也引發網友熱議。

暑假旅遊旺季即將來臨，其中台灣人最愛的日本旅遊，今年暑假參團，團費價格可望比去年約低了5%-10%。中華民國旅遊品質保障協會20日指出，這與今年航點增加，機位數變多有關。

品保協會公布「114年7-9月各線旅行團合理參考價格」，針對最多台灣人愛去的日本團，品保表示，目前旅客仍以大阪、東京為旅遊的重點，但九州的福岡與熊本有逐漸上升的趨勢。虎航增開大分、宮崎等航點，加上7-9月適逢進入暑假高峰期、大阪萬國博覽會的開展，可望提高整體自由行及親子旅遊團的人數。

品保協會也指出，今年7-8月機票價格由於暑假因素，跟4-6月相比各線均有上漲，但和去年同期相比，大多沒有調升。特別是今年航點增加，機位數變多，所以團費價格比去年約低了5%-10%。

林氏璧指出，他記得滿清楚的，疫情後幾個暑假沖繩機票都貴到哭，還比東京貴，所以前年直接決定去東京不去沖繩了。結果現在查，價錢好正常喔。7月沖繩來回最低價8726台幣，東京更便宜7840台幣，是因為這幾天有線上旅展嗎？他要網友秀一下最近買的暑假機票價錢，也引發網友熱議。

有人說買到七月底虎航來回5千元、八月沖繩來回3300或4700元；還有網友說八月中長榮竟然只要8千多，高雄東京來回都有8千多元機票可買多；也有人買到七月北海道機票8千元，這種價錢真的很便宜。

不少網友認為，可能是因為「那個預言」的關係，日本漫畫家竜樹諒20多年前的漫畫內容中，出現2025年7月日本恐發生大地震，近日再掀話題，外界認為是漫畫預言，但引發對日本旅遊的安全性質疑。網友指出，看來不少人避開7、8月到日本旅遊，所以機票才變便宜。但日本暑假住宿仍然很貴，且9月機票就變貴了。