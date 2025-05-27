快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

抑制新冠變異病毒 台灣研究團隊從金銀花找出解方

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起中正大學理學院院長暨生物醫學科系教授陳永恩、嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林。圖／中正大學提供
左起中正大學理學院院長暨生物醫學科系教授陳永恩、嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林。圖／中正大學提供

近期國內新冠疫情再度升溫，預估6月將進入高峰期；由中正大學、成功大學、中山醫學大學及嘉義基督教醫院組成的台灣跨校研究團隊，近日於國際期刊《Virus Research》發表最新研究成果，證實金銀花中的天然小分子「MIR2911」，對新冠病毒中變異株具有顯著抑制作用，為天然抗病毒療法的發展帶來全新契機。

自COVID-19疫情曾在2021年於全球造成大量重症與死亡，對醫療體系與公共衛生帶來巨大衝擊。全球疫情已相對趨緩，病毒仍持續演化，台灣近期也觀察到COVID-19感染人數再次上升，顯示針對變異株的預防與治療策略仍具迫切性。

金銀花早就被民間用來當作清熱解毒的中藥，過去研究發現，MIR2911能抑制原始新冠病毒（武漢株）的複製能力，但其對其他變異株的效果尚待釐清。

本次研究於中正大學生醫系教授陳永恩、成功大學醫學檢驗生物技術系副教授蔡慧頻臨床及成功大學附設醫院的生物安全第三等級之高防護（BSL-3）實驗室中共同進行，進一步證實MIR2911能精準結合Delta變異株的特定位點，抑制病毒在細胞中的增殖。MIR2911就像是病毒的「絆腳石」，能有效干擾其複製過程，有效降低其傳播力與毒性。

為提升MIR2911在體內的穩定性與傳輸效率，嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林合作開發出一種創新的「運送系統」，利用「類病毒顆粒」安全包覆並攜帶MIR2911。這樣的技術可以讓它比傳統方法更容易進入細胞發揮抗病毒效能，而且幾乎沒有副作用。

本研究不僅證實MIR2911對Delta變異株具有抗病毒效果，也顯示其對其他新冠變異病毒的應用潛力。研究團隊表示，將持續深入探討其臨床應用性，期望此一天然療法能成為面對新冠病毒變異與再度流行時的有效輔助工具，為全球防疫貢獻新方向。

台灣研究團隊發現天然金銀花成分可有效抑制新冠病毒毒性較強的變異株。圖／中正大學提供
台灣研究團隊發現天然金銀花成分可有效抑制新冠病毒毒性較強的變異株。圖／中正大學提供

病毒 成功大學 Delta變異株

延伸閱讀

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

COVID-19來勢猛 疫情預估走勢、常見症狀一次看

家長注意！日本「百日咳」爆發 這年齡層以下是高危險族群

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

相關新聞

日旅達人曝7月飛東京機票不到8千台幣 網友熱議原因恐是這個

日本旅遊在疫後大爆發，遊客人數持續成長，也是台灣旅客心頭好，平常去的人就多，賞櫻、賞楓季節及暑假出遊人數更是爆量。但今年...

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

泰國2022年開放大麻合法化，不少人為了合法嘗試會跑去泰國使用含有大麻的菸、軟糖、餅乾等等，殊不知返台後會遭遇「大麻煩」。近日泰國公共衛生部表示，將更改法規，遏止大麻的娛樂性和濫用。

中國進口「章魚丁」遭邊境攔截 重金屬鎘超標一倍

食藥署今天公布邊境不合格產品名單，包含中國大陸出口的章魚丁、陶瓷筷子以及法國出口的芥末醬，分別驗出含重金屬鉛、漂白劑含量...

520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

交通部長陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢...

房產E點靈／高雄車站旁老宅剩一面牆 每坪行情卻破百萬

台鐵高雄車站2024年完工，配合大都更計畫，帶動周遭房價飆升，三民區一度衝到全市交易量最多行政區；而位在火車站旁、高雄建國三路和立德街口一處破敗空地，建物僅剩「一面牆」，售價卻達到1坪超過150萬元，雜草叢生的彈丸之地要價3000萬元，地方人士透露原處老屋的故事，房仲業者則揭露台鐵高雄車站周邊的發展潛力。...

抑制新冠變異病毒 台灣研究團隊從金銀花找出解方

近期國內新冠疫情再度升溫，預估6月將進入高峰期；由中正大學、成功大學、中山醫學大學及嘉義基督教醫院組成的台灣跨校研究團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。