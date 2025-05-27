抑制新冠變異病毒 台灣研究團隊從金銀花找出解方

近期國內新冠疫情再度升溫，預估6月將進入高峰期；由中正大學、成功大學、中山醫學大學及嘉義基督教醫院組成的台灣跨校研究團隊，近日於國際期刊《Virus Research》發表最新研究成果，證實金銀花中的天然小分子「MIR2911」，對新冠病毒中變異株具有顯著抑制作用，為天然抗病毒療法的發展帶來全新契機。

自COVID-19疫情曾在2021年於全球造成大量重症與死亡，對醫療體系與公共衛生帶來巨大衝擊。全球疫情已相對趨緩，病毒仍持續演化，台灣近期也觀察到COVID-19感染人數再次上升，顯示針對變異株的預防與治療策略仍具迫切性。

金銀花早就被民間用來當作清熱解毒的中藥，過去研究發現，MIR2911能抑制原始新冠病毒（武漢株）的複製能力，但其對其他變異株的效果尚待釐清。

本次研究於中正大學生醫系教授陳永恩、成功大學醫學檢驗生物技術系副教授蔡慧頻臨床及成功大學附設醫院的生物安全第三等級之高防護（BSL-3）實驗室中共同進行，進一步證實MIR2911能精準結合Delta變異株的特定位點，抑制病毒在細胞中的增殖。MIR2911就像是病毒的「絆腳石」，能有效干擾其複製過程，有效降低其傳播力與毒性。

為提升MIR2911在體內的穩定性與傳輸效率，嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林合作開發出一種創新的「運送系統」，利用「類病毒顆粒」安全包覆並攜帶MIR2911。這樣的技術可以讓它比傳統方法更容易進入細胞發揮抗病毒效能，而且幾乎沒有副作用。