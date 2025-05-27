520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

@@@交通部長@@@陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢群體，均應公平享有交通服務與移動權利。

交通部於27日於公路局新竹區監理所桃園監理站舉辦「520周年施政成果記者會」，向社會各界說明過去一年施政成果，展現政府落實「均衡台灣」、「人本交通」及「綠色運輸」政策的堅定決心與具體作為。交通部配合政府「均衡台灣」政策，持續強化對離島地區的港埠與機場基礎設施建設，以改善當地居民生活環境，提升觀光服務品質，縮短城鄉差距，推動區域共榮發展。

在綠島與蘭嶼地區，交通部啟動機場外觀風貌整建計畫，導入在地文化設計，打造順暢且富特色的旅運動線；蘭嶼開元港候船室工程將於今年動工，預計2027年完工，年服務量可達20萬人次。澎湖地區則完成馬公1號與3號碼頭改善、旅運中心升級，並推動郵輪旅運中心新建及七美、望安機場整建，提升島際交通品質與旅運體驗。

金門機場2025年完成跑道與導航設施招標作業，水頭港客運中心預計年底啟用，年旅客容量可達350萬人次，同時完成九宮與水頭港遊艇基礎建設與港區圍堤工程。馬祖地區持續進行北竿機場跑道延長與新航廈建設，提升霧季航班穩定性，南竿福澳港則完成浮動碼頭整建，東莒猛澳候船室已於5月完工啟用，東西莒各碼頭也正推動護岸與防波堤改善，全面強化海空交通安全與便利。

我國交通政策正從過往以車為本的導向，轉型為「人本交通」，致力於打造以行人安全、友善環境為核心的交通體系。交通部自2025年起全面推動「道安三箭」政策，針對行人通行安全擴大穿越道與停止線淨距、強化照明、提升車窗透光率管理，並積極設置行人專用號誌、早開時相與庇護島等措施。此外，從113年底開始，交通部也著手研擬無照駕駛相關修法，預計在下半年提出比照酒駕處罰的修法方案，提升人行與行車安全。

面對邁向超高齡社會的臺灣，持續通盤檢討整體駕照管理制度，讓每一位用路人都能平安回家，是交通部駕照制度改革中落實的核心精神，從初學者的考照制度，違規者的回訓制度，到高齡者的換照制度，交通部將在3個月內完成細部規劃，提供貼近需求、務實可行的措施；確保新手駕駛上路更有保障、幫助違規駕駛者修正行為，提升風險認知、完善逐漸年長的高齡駕駛換照制度，以「協助」為交通部駕照管理政策方向的核心。未來，也將參考日本制度，推動更多友善措施，協助年長者持續安全駕駛，透過更友善、體貼的制度，安心駕駛，平安回家，「換照保平安 安全行車一世人」，交通部與全民同行，邁向更包容、安全、充滿尊重的交通未來。

為實現交通平權與永續移動目標，交通部積極推動以TPASS通勤月票、幸福巴士與市區電動公車為核心的公共運輸改革，建構全台涵蓋率高、環境友善的運輸網絡。TPASS通勤月票自推出以來，已協助20個縣市依地方特性推出28種票種方案，2024年公共運輸整體運量較2022年提升27.4%。以臺東299元TPASS方案為例，深受民眾支持，有效降低交通負擔、提升運輸使用率。今年並推動TPASS 2.0常客優惠政策，截至目前已有超過20萬人完成登錄，預期將持續提升大眾運輸使用率。

在偏鄉公共運輸方面，「幸福巴士」政策已於191個鄉鎮設置495條服務路線，並導入彈性預約與固定班次並行的服務模式，協助民眾就醫、就學與生活移動需求。此政策核心為「在地人服務在地人」，交通部預期在117年達成「鄉鄉有公車」的目標，實現公共運輸全區域覆蓋。

同時，配合國家減碳與淨零目標，交通部推動「2030市區公車全面電動化」政策，截至目前已上路3,311輛電動公車，並於今年核定地方汰換760輛。未來將持續導入智慧充電管理系統，提升整體能源使用效率與電網穩定性，並促進國內電動車產業發展。

此外，在鐵道建設方面，交通部持續推動高鐵延伸屏東與宜蘭、台鐵地下化工程與花東雙軌電氣化，並於今年5月起引進新一代E500型智慧電力機車加入營運行列，具備更高功率、較低故障率與即時雲端傳輸能力，將有效提升台鐵服務品質與運輸安全。

為加速實現南北雙空港願景，交通部全力推動桃園與高雄兩大國際機場升級與建設，打造臺灣通往世界的雙核心樞紐。位處北部的桃園機場，作為國家門戶，肩負連結全球的重要任務，今年北登機廊廳即將完工，第三航廈與第三跑道工程也正加緊趕辦，並於今年榮獲2025年Skytrax「全球最佳行李運送機場」等多項國際大獎，展現我國機場營運品質與國際競爭力。

而南部的高雄國際機場，則於5月7日正式動土第一期航廈工程，未來完工後將成為推動大南方半導體S廊帶、強化新南向政策發展的重要交通據點，帶動南臺灣產業升級與國際人流往來。交通部將持續整合資源、加速建設，讓國人與國際旅客早日體驗更大、更好、更便捷的機場設施與優質服務。 在港埠建設方面，交通部亦致力於提升營運效能與智慧化水準，打造世界級智慧港口。

高雄港去年底啟用全臺首座全自動化「第七貨櫃中心」，可同時停靠4艘2.4萬TEU級超大型貨櫃輪，展現臺灣港群智慧轉型實力；臺北港則積極發展智慧物流倉儲，基隆港郵輪旅遊市場蓬勃發展，2024年外籍旅客人次創下歷史新高，展現港埠多元轉型成效。

展望未來，交通部將持續以「人本、安全、永續、均衡」為核心價值，深化政策執行與科技應用，結合地方需求、數據分析與產業協力，打造全民共享、全域通行的智慧交通網絡，讓國人不論身處何地，皆能安心出發、平安到達，共享優質交通生活。