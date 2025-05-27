暑假邊玩邊快速升級，救國團海外營隊打造STEAM到職涯探索多元宇宙

救國團葛永光主任主持暑期海外營隊記者會。 圖／救國團提供

長年致力青年培育與國際交流的救國團，今年暑假推出四大海外重點營隊，分別前往美國西雅圖與加拿大溫哥華、新加坡及印尼峇里島，透過主題導向的探索活動、沉浸式語言學習、STEAM教育與文化交流體驗，以陪伴10至18歲青少年踏上人生的第一次國際舞臺，打造快速升級之夢為主，也歡迎45歲以下社會青年一圓世界走讀之夢。

從早年遴選優秀青年參與國際青年會議、舉辦亞洲青年育樂營等國際交流活動開始，救國團一直是培養臺灣青年國際視野的重要推手。馬英九、胡志強、李大維、韓國瑜等多位當代傑出人士，皆曾在學生時期參加救國團的海外活動，從中獲得人生啟發。

今年救國團暑期海外營隊兼顧文化體驗、科技啟發與未來探索，針對不同年齡層，設計兼具深度與樂趣的行程。其中「太平洋夢想探險營西雅圖溫哥華雙城」以13至18歲青少年為主，結合北美兩大城市文化與自然探索規劃實境體驗，參訪微軟、亞馬遜等企業，走入當地校園與社區，培養領導力與國際溝通力。

救國團2025暑期海外營隊活動一覽表。 圖／救國團提供

「峇里島STEAM英語親子營」適合10到13歲學童與家長一起出發，孩子在英語環境中進行手作科學、自然觀察與社區服務，家長同步參與跨文化體驗與親職工作坊，打造寓教於樂的親子共同成長假期。

「新加坡STEAM英語營」是為10到13歲初次出國的青少年設計，以全英語環境進行STEAM實驗課程與城市任務，參訪科學中心與環球影城，兼具學習與遊樂，特別強調安全照護與成就感建構，是跨出世界第一步的絕佳選擇。

「西雅圖職涯探索營9日」以15歲以上高中生為主，以未來職涯探索為主軸參訪大學校園、職場機構與新創空間，搭配生活英文訓練、職涯性向探索與創意挑戰任務，協助青少年認識自己，提早規劃未來方向。

近期國人海外旅遊熱潮再起，家長最關心的除了替孩子挑選一場「有意義的出國經驗」，也關心安全、學習與潛力開發。救國團營隊向以「安全、品質、專業」為核心，每團安排具活動經驗專業人員隨行輔導，且提供完整保險與行前說明。各營隊融入「沉浸式教育」與「任務導向學習」，引導青少年培養表達、合作與思辨能力，成為未來履歷中的亮點及認識自我、築夢踏實的關鍵起點。救國團表示也歡迎45歲以下社會青年洽詢，一圓出國的夢。

救國團葛永光主任強調，救國團自去年提出：｢今天我們為青年造夢，明天青年為國家造夢｣理念，便積極規劃海外營隊帶青年遨遊世界，讓他們看得更高更遠，累積自己和將來為國家造夢的實力。葛主任舉王陽明的詩句：｢山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊。｣鼓勵年輕人從世界看高看遠，替自己快速升級。

詳細內容歡迎上救國團海外營隊專區查詢。 https://youth.cyc.org.tw/news/contents/84