赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

泰國2022年開放大麻合法化，不少人為了合法嘗試會跑去泰國使用含有大麻的菸、軟糖、餅乾等等，殊不知返台後會遭遇「大麻煩」。近日泰國公共衛生部表示，將更改法規，遏止大麻的娛樂性和濫用。

根據《曼谷郵報》報導，自泰國2022年大麻合法化以來，街頭的大麻商店湧現，然而配套措施不足、相關規範模糊，導致娛樂性大麻濫用。為了遏止亂象，今年5月泰國公共衛生部部長發布記者會表示，將更改大麻使用法規，往後不論本地人或外國人，都必須持有專業醫師開立的醫療證明才能合法使用大麻，違者將面臨刑事責任。

無論合不合法，吸食毒品都會對身心造成影響，近日也有台灣網友發文表示自己曾在泰國食用大麻軟糖，返台後才得知自己將因此永遠不能捐血，讓他追悔莫及，「如果早知道後果，我絕對不會為了一時好奇影響到捐血資格」。

根據《捐血健康標準》第5條規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。台灣血液基金會參考國際間規範，過去曾試圖修正條例，將曾吸食毒品者之捐血限制，修改為6個月內暫緩捐血，然而最後未通過，故曾吸食毒品者仍永久不得捐血。

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