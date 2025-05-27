快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聯合新聞網／ 綜合報導
軟糖示意圖。圖/AI生成
軟糖示意圖。圖/AI生成

泰國2022年開放大麻合法化，不少人為了合法嘗試會跑去泰國使用含有大麻的菸、軟糖、餅乾等等，殊不知返台後會遭遇「大麻煩」。近日泰國公共衛生部表示，將更改法規，遏止大麻的娛樂性和濫用。

根據《曼谷郵報》報導，自泰國2022年大麻合法化以來，街頭的大麻商店湧現，然而配套措施不足、相關規範模糊，導致娛樂性大麻濫用。為了遏止亂象，今年5月泰國公共衛生部部長發布記者會表示，將更改大麻使用法規，往後不論本地人或外國人，都必須持有專業醫師開立的醫療證明才能合法使用大麻，違者將面臨刑事責任。

無論合不合法，吸食毒品都會對身心造成影響，近日也有台灣網友發文表示自己曾在泰國食用大麻軟糖，返台後才得知自己將因此永遠不能捐血，讓他追悔莫及，「如果早知道後果，我絕對不會為了一時好奇影響到捐血資格」。

根據《捐血健康標準》第5條規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永不得捐血。台灣血液基金會參考國際間規範，過去曾試圖修正條例，將曾吸食毒品者之捐血限制，修改為6個月內暫緩捐血，然而最後未通過，故曾吸食毒品者仍永久不得捐血。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

泰國 毒品 捐血 大麻

延伸閱讀

土耳其警銷毀沒收大麻「市中心直接燒」 居民被迫「一起嗨」暴怒

昔日吸麻被大根嗆 薔薔打臉他閃兵：去當一當！

身綁大麻、古柯鹼 哥斯大黎加監獄抓獲「運毒」貓

泰國郵包藏2公斤大麻…快遞寫他名字 法官這原因判無罪

相關新聞

日旅達人曝7月飛東京機票不到8千台幣 網友熱議原因恐是這個

日本旅遊在疫後大爆發，遊客人數持續成長，也是台灣旅客心頭好，平常去的人就多，賞櫻、賞楓季節及暑假出遊人數更是爆量。但今年...

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

泰國2022年開放大麻合法化，不少人為了合法嘗試會跑去泰國使用含有大麻的菸、軟糖、餅乾等等，殊不知返台後會遭遇「大麻煩」。近日泰國公共衛生部表示，將更改法規，遏止大麻的娛樂性和濫用。

中國進口「章魚丁」遭邊境攔截 重金屬鎘超標一倍

食藥署今天公布邊境不合格產品名單，包含中國大陸出口的章魚丁、陶瓷筷子以及法國出口的芥末醬，分別驗出含重金屬鉛、漂白劑含量...

520交通成果發表 交長陳世凱：加速離島建設、落實均衡台灣

交通部長陳世凱27日指出，交通政策的核心是為全民打造安全、便捷、永續的移動環境，不論是偏鄉離島、都市社區，抑或高齡與弱勢...

房產E點靈／高雄車站旁老宅剩一面牆 每坪行情卻破百萬

台鐵高雄車站2024年完工，配合大都更計畫，帶動周遭房價飆升，三民區一度衝到全市交易量最多行政區；而位在火車站旁、高雄建國三路和立德街口一處破敗空地，建物僅剩「一面牆」，售價卻達到1坪超過150萬元，雜草叢生的彈丸之地要價3000萬元，地方人士透露原處老屋的故事，房仲業者則揭露台鐵高雄車站周邊的發展潛力。...

抑制新冠變異病毒 台灣研究團隊從金銀花找出解方

近期國內新冠疫情再度升溫，預估6月將進入高峰期；由中正大學、成功大學、中山醫學大學及嘉義基督教醫院組成的台灣跨校研究團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。