梅雨鋒面接近明天轉雨 天氣風險：周四上班雨勢明顯由北到南漸增強
周五就是端午三天連假，但明天鋒面接近，又要變天了。天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天東北季風減弱，各地回溫，北部、東部及中部陰或多雲天氣，其餘地區大致多雲或多雲時晴；午後東半部及東北部、中部、南部山區有短暫陣雨或雷雨。北北基桃及宜花高溫約27到29度，其餘地區約30到32度。
薛皓天指出，明天華南有鋒面生成並逐漸接近，水氣增多，中部以北及東半部陰時多雲，凌晨有短暫雨，午後短暫雨或雷雨範圍擴大。晚間起鋒面接近台灣，各地轉陰有短暫陣雨或雷雨，深夜西北部雨勢逐漸增大。各地稍回溫，高溫30到33度，基隆至花蓮約27到29度。
周四受鋒面影響，薛皓天指出，午夜起北部至南部降雨逐漸明顯，東半部受地形保護，僅宜蘭雨勢略大，凌晨6點起中北部降雨持續增強，對流移入時有短時強降雨及瞬間強陣風發生，上班時間雨勢明顯，需注意強降雨、強風及雷擊。
薛皓天指出，隨鋒面逐漸南下，周四下半天中部以南降雨逐漸增強，傍晚前中北部都有短時強降雨機會，南部也要注意短時較大雨勢，尤其中北部局部可達短時豪雨等級。鋒面通過伴隨東北季風增強，北部降溫明顯，高溫約25到27度，中部約28到30度，南部約30到33度，各地因降雨，氣溫逐步下滑。
端午連假首日（周五）仍會降雨，薛皓天說，周五上半天中部以南及東半部仍受鋒面影響，持續有短暫陣雨或雷雨，下半天鋒面逐漸南移至巴士海峽，雨勢趨緩，迎風面北部、東北部及山區午後仍有短暫陣雨機會，中部有陽光露臉機會。
薛皓天指出，周六轉高壓迴流偏東到東南風環境，下周日起西南季風正式報到，周六、日兩天各地多雲時晴或晴，白天受熱力作用，午後山區、東半部有短暫陣雨或雷雨，西南部因環境為西南風，午後雷陣雨較明顯。氣溫逐漸回溫，周五高溫約25到30度，周六、日30到33度，僅東半部約28到30度。
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