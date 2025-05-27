粽子口味大比拚！2025特色粽人氣大公開

十大創意粽口味大公開

每年端午節，全台各家老字號店家紛紛推出自家招牌肉粽，傳統北部粽、南部粽是基本盤，還有不少創新口味搶攻味蕾，像是麻辣豬肉粽、芋泥肉粽，以及香氣十足的麻油雞腿粽，讓人每年都期待嘗鮮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理近一年特色粽口味，快來看你有沒有吃過！

No.10 潮州粽

潮州粽是廣東潮汕地區的傳統粽子，做法和北部粽類似，形狀與湖州粽一樣，是長條四角形，不同的地方在於潮州粽是「鹹甜合一」，內餡常見五花肉、栗子、鹹蛋黃、香菇以及紅豆沙。製作時先將餡料炒香，再與泡好的糯米包入粽葉中，綁緊後以水煮數小時至熟。例如台酒公司端午節推出紹興潮州肉粽，用上等長糯米，文火慢煮至晶瑩透亮，搭配滷製入味的五花豬肉，油而不膩；再添上粒粒香甜栗子，台酒精釀紹興酒入味，溫和提香，不嗆不烈，層次豐富，香氣四溢。

No.9 干貝粽

干貝粽以糯米為主料，先將米泡水後拌入醬油炒香，再與香菇、蝦米、滷五花肉等配料拌炒。干貝多以乾貨泡發後入粽，增添鮮味。包粽時將餡料與糯米層層堆疊於粽葉中包裹綁緊，再蒸煮數小時至入味。常見口味有原味醬香干貝粽、加蛋黃或栗子的豪華款，咬下鹹香四溢，干貝鮮甜是最大亮點。

米其林一星餐廳富錦樹台菜香檳推出干貝粽，嚴選頂級鮑魚、北海道干貝、台灣野生烏魚子、義大利特級香栗、埔里小冬花菇，搭配慢燉48小時黃金比例東坡肉，有網友表示，「買過，很好吃」。

No.8 娘惹粽

翻攝FB／偶素馬來妹。娘惹糕

娘惹粽源自馬來西亞與新加坡，融合中式與南洋風味，糯米先用蝶豆花染成藍白雙色，再拌椰奶增添香氣。內餡多以豬肉或雞肉搭配香料炒製，如香茅、南薑、椰糖與蝦米，風味濃郁偏甜。娘惹粽包裹時常以斜角方式製成三角形，常見口味有甜鹹混合的椰糖雞肉粽、娘惹豬肉粽，是道色香味俱全的節慶美食。

淡水名店「偶素馬來妹」老闆娘以販售娘惹粽、娘惹糕聞名，並於2024年教總統賴清德包娘惹粽，她表示，身為馬來西亞人能跟台灣總統交流真的深感榮幸，「新住民在台灣真的非常的幸福，相關機構也非常用心的去爭取新住民的各種福利和照顧，讓我們在這裡也有依靠」。

No.7 裹蒸粽

翻攝FB／圓山大飯店

裹蒸粽是粵式粽的代表，外觀呈扁長方形，以竹葉或荷葉包裹浸泡過的糯米，常見內餡有五花肉、鹹蛋黃、綠豆仁、香菇、蓮子與栗子等食材。因體積大、餡料豐富，蒸煮時間較長。常見口味多為鹹味，也有加入干貝、蝦米、火腿等豪華版本，風味油香濃郁。

圓山大飯店知名的「金龍裹蒸粽」，2024年被譽為「萬粽之王」，內餡選用整顆南非鮑魚，7：3黃金比例五花肉，上選花膠、北海道干貝、鹹鴨蛋黃、香菇、栗子等頂級食材，再以粽葉包覆慢火煮4小時，一顆要價1,580元，今年限量1千顆已完售。

No.6 海味粽

海味粽是結合海鮮食材的創意粽子，口味鮮香濃郁。製作時以糯米為主體，將干貝、蝦米、魷魚絲、花枝、蟹肉棒等海鮮食材炒香，再與香菇、蒜頭、紅蔥頭等爆香料拌入糯米中調味。包裹前可加入少許魚露或海鹽提鮮，最後用粽葉包裹綁緊，蒸煮或水煮數小時即完成。

義美食品2024年端午節推出鮑魚干貝海鮮粽、北海道干貝海陸粽，引起網友留言詢問，「請問價格？ 一袋幾顆呢？」同一時間，火鍋店六扇門也開賣南洋叻沙海味粽，獨門叻沙醬搭配鮮甜海味的異國風味粽，引起不少討論。

No.5 湖州粽

湖州粽以江浙風味為主，外型多為長條或四角形，包裹緊實細緻，糯米會先拌油拌醬炒香，再搭配滷製餡料包裹。常見口味有鹹蛋黃、鮮肉、火腿、臘味等，鹹香入味，米粒油潤不膩，長時間蒸煮，吃來不軟爛。

台北南門市場傳承4代的「南園食品店」遠近馳名，人氣商品總統粽「湖州鮮肉蛋黃粽」，據說是歷任總統的最愛，每顆280公克沉甸甸的，有網友表示，「真好大一顆，肉也大」。創辦人「南園鍾奶奶」堅持傳統，湖州粽選用西螺圓糯米，以及台灣本土黑毛豬肉做內餡，每逢端午節吸引不少饕客慕名而來，店內端午期間總要備足10萬顆粽子應戰。

No.4 客家粽

翻攝官網／台南市政府客家事務委員會

客家人在端午節最常包3種粽子，分別是米粽、粄粽和鹼粽。其中粄粽最具特色，是由粄的外皮包裹配料，再包入粽葉。有網友表示，「台北好像要到特定的市場才買得到」、「粄粽比較少看到，皮很有彈性，味道不錯的」。

客家粽多使用生糯米直接包裹食材，再下鍋水煮，口感較為紮實Q彈。餡料常見為炒過的五花肉、乾香菇、菜脯、蝦米、花生，有些地區還會加鹹蛋黃或栗子。部分客家粽會加入米豆、蓮子等增加風味，呈現鹹香耐吃的特色。另有甜口味如紅豆粽、綠豆粽，偏向糕點型態，是客家傳統祭祀與節慶必備點心。

No.3 素粽

素粽以糯米為主，內餡不含葷食，常見配料有香菇、花生、菜脯、栗子、素火腿、豆乾等。製作時將糯米泡水、餡料炒香，再以粽葉包成三角形或長條狀，用繩綁緊後蒸或水煮而成。常見口味有傳統素粽、五穀粽與養生堅果粽，部分版本會加紅藜、小米等穀物，適合吃得清爽又注重健康的人。

然而，素粽熱量不容小覷，營養師許睿慈臉書發文表示，部分素粽使用高熱量食材，例如素肉、素火腿、花生等；素料雖為豆製品，但為了口感，製成方式加入較多油脂，含油量不比五花肉低。

No.2 阿粨

翻攝FB／粨發粨粽 阿粨專賣店（非事發阿粨）

阿粨是原住民傳統美食，也被稱為小米粽，以小米為主料，加入豬肉、南瓜絲、油蔥酥等內餡，再用月桃葉包裹後蒸熟，帶有淡淡葉香。製作時會先將米浸泡、拌入內餡後包入葉中，捲成長條狀並以繩子綁緊。常見口味有鹹味豬肉阿粨，也有甜口味如紅豆沙阿粨。

阿粨聲量最高點出現在2024年9月，台東金峰鄉賓茂部落發生小米粽中毒事件，造成4人不幸身亡。台東地檢署調查指出，小米粽由首名死者、曾姓阿嬤親手製作，所使用的小米疑似遭農藥污染。檢方研判，阿嬤因視力與味覺退化，未察覺小米被摻雜農藥，最終導致親友誤食中毒喪命。

No.1 鹼粽

鹼粽以糯米為主材料，浸泡鹼水後呈現晶瑩剔透的金黃色，口感Q彈滑順。製作時會將泡過鹼水的糯米裝入粽葉中包裹，再以繩子綁緊後蒸熟或煮熟。常見口味以單純原味為主，可搭配砂糖、蜂蜜或花生粉食用；也有加入紅豆、綠豆、豆沙等內餡的甜口味變化，是端午節常見的清爽點心之一。

端午節不只人類要過節，連木柵動物園的熊貓也一起開心吃粽子！PTT有網友討論熊貓圓寶端午節吃冰粽的影片，引起不少網友討論，「端午快樂，熊貓可愛」、「圓寶看起來很乾淨、可愛」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年5月21日至2025年5月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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