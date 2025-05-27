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台灣天籟嗓音迴盪梵蒂岡 原聲童聲合唱團快閃演出

中央社／ 梵蒂岡26日專電

來自台灣原住民兒童的天籟之聲迴盪梵蒂岡。台灣「原聲童聲合唱團」今天在聖伯多祿大教堂快閃演出，讓現場群眾又驚又喜，有人拿出手機爭拍，也有朝聖者表示相當感動。

駐教廷使館今天在臉書分享這場快閃演出，影片中「原聲童聲合唱團」的小朋友戴著台灣原民頭飾，在聖伯多祿大殿內的「聖詠團小堂」（Chapel of theChoir）高歌，引起許多朝聖者圍觀。

「原聲童聲合唱團」今天抵達羅馬後，中午先拜訪駐教廷大使館，在使館享用披薩簡餐，隨後在使館前方的協和大道演唱「拍手歌」。

下午4時，在聖伯多祿大教堂內演出。演唱歌單包括拉丁文聖詠、中文詩歌，及布農族詩歌。

「原聲童聲合唱團」27日晚間，將與知名的「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」，在羅馬納佛納廣場（Piazza Navona）的聖阿尼斯教堂（Chiesa diSant’Agnese in Agone）共同演出。

「原聲童聲合唱團」5月25日至6月10日前往歐洲多國巡演，預定訪問梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林、波蘭、奧地利維也納等地。

台灣「原聲童聲合唱團」（Vox Nativa）成立於2008年，隸屬「台灣原聲教育協會」，指揮為布農族校長馬彼得。團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，多數來自清寒家庭。

羅馬 教堂 快閃

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