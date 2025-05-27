端午連假前雨最大！一張圖看今起四天雨怎麼下

從1996年到2025年，29年的光陰、從34歲拍到63歲的湯姆克魯斯（Tom Cruise），不僅樹立了《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列的極致經典，他那寶刀未老且絲毫看不出歲月在他身上留下痕跡的不羈魅力，更是許多影迷心中最崇拜且尊敬的人物。

2025-05-27 07:30