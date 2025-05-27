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端午連假前雨最大！一張圖看今起四天雨怎麼下

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端午連假前雨最大！一張圖看今起四天雨怎麼下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天起四天雨勢預測圖。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
今天起四天雨勢預測圖。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

周五起三天端午連假，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅雨鋒面登場，周四要防強降雨。周四影響的梅雨鋒面結構完整，北部及中部有強降雨機會。不過，這波鋒面屬於移動性，通過後端午連假快速回穩。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天水氣減少，北部降雨停止，各地多雲為主，白天溫暖，早晚舒適。

󠀠周三鋒面接近，水氣增多，各地零星雷陣雨，記得帶傘。周四鋒面通過，各地容易雷陣雨。東北風與西南風交會，容易激發強烈雷雨帶，中、北部防強降雨、雷擊等劇烈天氣發生。鋒面影響期間，雷雨帶發展迅速、變化大，但實際降雨仍須視對流雲系發展而定。

󠀠󠀠周五端午連假第一天，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面南移，由北往南天氣漸好轉。周六到下周日各地多雲到晴，白天溫暖、早晚舒適。

鋒面 連假 端午節 強降雨

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