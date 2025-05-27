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第4波梅雨鋒面要來了！吳德榮：明晚變天 周四大範圍明顯降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
又要變天了，鋒面明天接近，愈晚雲量愈多，局部降雨機率愈晚愈高，周四有大範圍明顯降雨。聯合報系資料照
又要變天了，鋒面明天接近，愈晚雲量愈多，局部降雨機率愈晚愈高，周四有大範圍明顯降雨。聯合報系資料照

把握今天好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，白天起氣溫回升，午後山區偶有局部短暫陣雨。

今各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至33度、南部21至35度及東部19至31度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日另一鋒面逐漸接近，愈晚雲量愈多，局部降雨機率愈晚愈高。周四「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合「入梅」(南北氣團對峙而鋒面滯留)的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

至於端午節天氣，吳德榮說，連假首日周五(30日)鋒面已在巴士海峽，且繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率。連假第2天周六(31日)各地晴朗穩定，天氣轉熱。連假第3天下周日(6月1日)各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫陣雨機率，天氣偏熱。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周一、二(6月2、3日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫偏高；水氣增多、不穩定提高，午後的局部降雨漸趨活躍。下周三、四(6月4、5日)另一鋒面抵達，不過模式將持續調整，應續觀察。

鋒面 端午節 氣溫 強降雨 吳德榮

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