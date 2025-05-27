新興菸品危害青少年！除了喪屍菸彈 你還知道哪些？

總統賴清德提出「健康台灣」政策，力求做好國人健康照顧，提升全齡照顧。然台灣拒菸聯盟表示，全台超過七點九萬名青少年吸食電子煙，再者，「喪屍菸彈」透過新興菸品載具滲透青少年生活，嚴重危害青少年健康，健康台灣政見恐將跳票。

坊間電子煙口味眾多，不肖業者調配成奶茶、西瓜等無害口味，但卻可能讓青少年上癮，然而學校、各地衛生局卻疏於稽查。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美指出，我國好不容易才通過並執行「全面禁止電子煙、嚴管加熱菸」，為下一代的健康，應立即建立「衛福部新興菸品查緝平台」，確實控制新興品的違法行銷，以及實地取締。

國健署署長吳昭軍指出，自一一二年三月廿二日（菸害防制法修正施行日）至今年五月十九日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計七十一萬餘家件次，開立處分書計五九七○件，裁罰新台幣五億元。

是否成立查緝平台？吳昭軍表示，不少民團提出建議，將開會討論，擬定決策行列，要怎麼做才能符合大眾期待，歡迎各界給予建議，政府也將更落實稽查取締。

「菸害防制法」新興菸品政策上路滿二年，國健署三月上旬透露，四月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。但遲至今日，國健署仍僅簡單回應，「加熱菸審查結果未揭曉，尚在行政程序中。」

關於加味菸「禁廿七種添加物」審查進度，國健署於去年十月七日預告期滿，收到逾一萬二千多則民眾意見，吳昭軍說意見內容眾多，且涉及層面廣，行政機關正依法討論，待取得共識後才能執行。