聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／到火鍋自助吧 吃得巧也舒服

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
來這樣的火鍋自助吧餐廳，吃得巧、吃得舒服，也可以吃到飽。圖／李淑華提供
來這樣的火鍋自助吧餐廳，吃得巧、吃得舒服，也可以吃到飽。圖／李淑華提供

年輕時，每次聚餐愛去吃到飽餐廳，跟同事、朋友們互相較量誰吃得多，不吃下幾大盤總覺得不划算。起身拿取食物當是運動消化，可再拚它個幾盤，氣氛非常熱鬧。

年紀漸長，覺得好像吃不了那麼多，蟹腳、螃蟹、蝦子等成為排隊首選，拿著盤子跟在人群後慢慢往前，很快的一盤被夾完了，又補上一盤，桌桌幾乎都有紅咚咚的蝦兵蟹將，再來就是吃些時蔬，牛、豬肉加上沙拉及冰淇淋，差不多就飽了。

現在5、60歲了，5月初跟阿英趁平日休假到火鍋店提早慶祝母親節，安靜又自在，各點一份肉類鍋底套餐，旁邊的蔬菜自助吧就可以讓客人吃到飽。

這樣既不浪費又可多吃青菜，套餐中的肉片量也不算少，涮起來吃得巧又吃得剛好，愛加什麼食材就拿什麼食材。自助吧中的青菜，店家看到少了會馬上再補上，所以青菜保持清脆，還有新鮮的蝦漿、魚漿、地瓜、芋頭等。

我們優閒地聊天，配著開水或是黑豆水，不急不徐的慢慢享用自助吧的食材，我們吃得有點飽了，稍微休息一下，挖冰淇淋來吃，哇！那爽口舒暢的感覺流入身體，甜蜜的口感融化在口中，實在是一大享受。

這把年紀了，吃到飽實在不適合我們的身體，來這樣的火鍋自助吧餐廳，吃得巧、吃得舒服，也可以吃到飽呀。

餐廳 自助餐廳 火鍋 吃到飽 冰淇淋

延伸閱讀

00878新成分股萬海惹議！達人：火鍋菜盤裡難免會有一、兩樣不喜歡的

昂貴的冰淇淋是智商稅還是真的比較營養？專家曝關鍵在於一成分

「肉多多」不會輸！這「兩時段」不限時吃到飽 套餐349元起爽嗑「70種自助吧」 還有10門市加碼暢飲「路易莎咖啡」

被火鍋耽誤的「下午茶吃到飽」！比咖啡廳更划算 「名店甜點+3大牌冰淇淋」330元任你吃 回本主攻「哈根達斯」準沒錯

相關新聞

威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.8億元

威力彩第114042期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、23、37、14、13、24，第二區中獎號碼為06；派彩結果，頭獎...

今年1、2月交通事故較往年少 卓揆要求續推道安三支箭

行政院長卓榮泰26日主持交通安全會報，今年1到2月，多項交通事故統計均較往年減少。他請請交通部及相關部會積極協助地方政府...

新冠狂燒快篩不夠用？ 食藥署：產量可達預估需求2倍

新冠疫情持續升溫，衛福部、醫界示警，這一波來的又急又猛，看診人數暴增，預估6月底將達高峰。不少民眾詢問：哪裡可以買家用新...

新北捷警隊正式編制240人 民代盼每條捷運有專屬警隊

捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。警政署5月21日發函同意新北市警局所提出組織編制修正案，任務編...

跨世代獅迷共同回憶 獅吼臺南棒球訂製書超早鳥47折

引爆統一獅迷熱烈回響的「獅吼臺南棒球訂製書」昨天正式嘖嘖募資啟動，獅隊是中華職棒開打卅六年唯一從未易主、一路堅持至今的球...

花蓮193縣道復建 拚明年4月完工

花蓮193縣道部分路段在颱風、地震中接連受創，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，今年3月開工後進度超前，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。