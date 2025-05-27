健康你我他／到火鍋自助吧 吃得巧也舒服

年輕時，每次聚餐愛去吃到飽餐廳，跟同事、朋友們互相較量誰吃得多，不吃下幾大盤總覺得不划算。起身拿取食物當是運動消化，可再拚它個幾盤，氣氛非常熱鬧。

年紀漸長，覺得好像吃不了那麼多，蟹腳、螃蟹、蝦子等成為排隊首選，拿著盤子跟在人群後慢慢往前，很快的一盤被夾完了，又補上一盤，桌桌幾乎都有紅咚咚的蝦兵蟹將，再來就是吃些時蔬，牛、豬肉加上沙拉及冰淇淋，差不多就飽了。

現在5、60歲了，5月初跟阿英趁平日休假到火鍋店提早慶祝母親節，安靜又自在，各點一份肉類鍋底套餐，旁邊的蔬菜自助吧就可以讓客人吃到飽。

這樣既不浪費又可多吃青菜，套餐中的肉片量也不算少，涮起來吃得巧又吃得剛好，愛加什麼食材就拿什麼食材。自助吧中的青菜，店家看到少了會馬上再補上，所以青菜保持清脆，還有新鮮的蝦漿、魚漿、地瓜、芋頭等。

我們優閒地聊天，配著開水或是黑豆水，不急不徐的慢慢享用自助吧的食材，我們吃得有點飽了，稍微休息一下，挖冰淇淋來吃，哇！那爽口舒暢的感覺流入身體，甜蜜的口感融化在口中，實在是一大享受。

這把年紀了，吃到飽實在不適合我們的身體，來這樣的火鍋自助吧餐廳，吃得巧、吃得舒服，也可以吃到飽呀。