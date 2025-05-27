新冠和流感怎區分 喉嚨劇痛是關鍵

最近新冠疫情升溫，醫院感染科與診所病患激增，甚至有全家都感染新冠來報到的情形。有關新冠常見症狀、與流感症狀區分等資訊，整理如下：

這波新冠症狀特徵？如何與流感區分？

新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，此波新冠疫情上升有三原因，一是此波流行株為NB.1.8.1，傳播力高於其他變異株；二是國人施打新冠疫苗接種率偏低，許多人體內沒有抗體，即便施打疫苗，因病毒株持續突變，接種疫苗後效果不佳；三是新冠病毒不斷突變，傳染力增強，感染症狀與流感相似，民眾易忽略。

新冠病毒感染症狀，雖然與流感相似，但仍有不同。相似之處包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水、疲倦等，不同之處為流感會肌肉痠痛，感染新冠病毒則是喉嚨異常疼痛。新冠症狀輕微時，並不會出現發燒症狀，讓民眾更難察覺。

黃建賢強調，新冠病毒感染症狀與流感相似，且兩種病毒感染都會引發重症，但治療方式卻不同，進行診斷時，最好是以快篩診斷是那一種感染，針對不同的病毒，給予不同的藥物治療，降低重症機會。民眾外出到人潮擁擠場所，建議須戴口罩、勤洗手，若有新冠肺炎疑似症狀時，可自行快篩，若確定感染應盡速就醫。

疫苗、藥物還有效嗎？

疾管署表示，新冠疫苗能提供有效保護力，抗病毒藥物也仍然有效。公費提供滿6個月以上者接種新冠JN.1疫苗，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等3類高風險對象，可再接種第2劑。

疫苗接種、快篩試劑 購買資訊哪裡查？

針對家用快篩試劑，4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路已陸續鋪貨，快篩相關販售資訊，公布於各縣市衛生局網頁並持續更新。

疾管署「新冠最新防疫專區」彙整家用快篩試劑販售藥局清冊，提供醫用快篩醫療院所名單連結，以及疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，民眾可查詢。