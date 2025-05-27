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薯條+可樂治偏頭痛？醫師警告恐加速惡化

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
可樂加薯條治療偏頭痛，可能讓偏頭痛加速惡化。圖／AI生成
可樂加薯條治療偏頭痛，可能讓偏頭痛加速惡化。圖／AI生成

國外社群平台流傳，可樂加薯條是治療偏頭痛的「神奇組合」，有人實測後認為頭痛立刻緩解，也有人認為沒有效果。國內醫師指出，薯條加可樂治療偏頭痛，在藥物機轉上其實「沾不上邊」，且薯條是高熱量、高油脂食物，食用後只有飽足感，沒有營養價值，還可能造成身體發炎，加劇部分病人偏頭痛情況。

一名國外女網友上傳在速食店得來速車道點餐影片，稱她已經偏頭痛48小時，決定嘗試網傳能治療偏頭痛的薯條加無糖可樂配方。影片吸引逾400萬人觀看，部分網友留言表示有相似經驗。不過，已有國外專家提醒，這種組合反而可能加劇偏頭痛。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說，導致偏頭痛的成因很多，有些人是血管異常收縮導致，也有人受荷爾蒙、情緒狀態影響而發生偏頭痛。民眾吃薯條加無糖可樂，會緩解偏頭痛，可能是吃這些食物使其有愉悅的經驗，類似「心理治療」的效果，病人心情放鬆、壓力減輕，可以減緩壓力或情緒引發的偏頭痛。

可樂最初是一種咳嗽藥水，經調整配方成為日常飲料。柳朋馳表示，可樂中含有極微量咖啡因成分，有輕微止痛效果，原先的鎮咳複方成分，有止癢、止咳效果，但配方已經調整成非藥物強度，因此要談喝可樂帶來的藥物作用機轉，實際上是微乎其微，治療劑量根本「沾不上邊」，可樂加薯條對部分偏頭痛病人有效，只能算是個人經驗。

柳朋馳說，薯條是高熱量、高油脂食物，食用後只有飽足感，不具營養價值，因此臨床上經常會建議民眾不要吃太多，若偏頭痛屬於血管異常收縮引起，吃這麼油膩的食物，反而可能加劇病情，且油炸食物容易導致身體發炎，民眾吃薯條時若再加上起司粉等容易引發偏頭痛的配料，不僅無法達到舒緩偏頭痛效果，還可能讓偏頭痛加速惡化。

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