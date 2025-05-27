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健康主題館／貪涼易得初夏病 引發濕疹皮膚癢、腹脹腹瀉

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
初夏氣溫升高，加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，罹患皮膚疾病，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。圖／123RF
初夏氣溫升高，加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，罹患皮膚疾病，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。圖／123RF

初夏氣溫升高，加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。員榮醫院中醫部主任林親怡表示，天氣悶濕交替，也影響身體的代謝；若濕氣進入脾胃，會導致消化不良、腹脹、腹瀉等問題。

夏天濕氣重，也易誘發皮膚疾病，林親怡說，除了身體濕熱、代謝問題，天氣漸漸轉熱，高溫及濕度促使皮脂腺分泌旺盛，清潔不足或過頭，紅、腫、癢等皮膚症狀跟著相繼而來。近日的天氣忽冷忽熱，前一天溫度還飆破30℃，隔一天又濕又冷，皮膚受到刺激，可能引發過敏反應，包括蕁麻疹、汗疱疹、濕疹等。

林親怡指出，如果為了消暑而喝太多冷飲，或吃太多重口味食物，會助濕邪。「這陣子來門診的患者，多是汗疱疹、濕疹發作，跟體內濕氣代謝出問題有關。」溫度、濕度變化會加重甚至誘發皮膚病，天熱攝取過多甜食、冷飲、冰品等，易損傷脾胃、痰濕內生。

多吃綠豆薏仁 利濕排毒

蕁麻疹的病因多與風、濕、熱等因素有關，林親怡說，蕁麻疹反覆發作的關鍵，在於體質「濕」、「虛」，其生活保健要避免攝取油膩、辛辣、燒烤、高鹽等加重濕熱的飲食，建議可多吃綠豆、薏仁、冬瓜等，有利濕排毒作用。她提醒，若症狀嚴重到影響睡眠、作息，仍應就醫治療，找出病因且避免再度接觸到過敏原。

夏季在五行中對應於火，其性熱，通於心，所以養生著重在養「心」。林親怡表示，養生祕訣要注重清淡飲食，可多吃瘦肉、豆漿、魚肉、蛋、綠色蔬菜等，採取蒸、燉、涼拌、清炒等烹調方式，減輕高糖、高油、高鹽帶給身體的負擔。更要少食用辛辣及油膩食物，避免上火、影響睡眠。

蓮子百合消暑 養血安神

蓮子、百合是消暑的好選擇。林親怡說，蓮子可養心安神、健脾補腎；百合能調和五臟、養陰、潤燥，兩種食材一起製成「百合蓮子湯」，具補中益氣、養血安神的作用，且能改善夏天失眠困擾。「百合蓮子湯」加瘦肉或排骨變成補氣的藥膳，可增加蛋白質的攝取，炎炎夏日最宜飲用。

林親怡表示，夏天要養心，「夜臥早起，無厭於日」，早晨5至7點天亮就差不多要起床，建議晚上11至12點入睡，中午可小憩半小時，平時可多按壓「內關穴」及「少府穴」兩穴位，護心保健。

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