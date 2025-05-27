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苗栗石虎族群擴至竹縣 將新增保育軸帶

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
林業及自然保育署新竹分署規畫今年下半年提報竹苗東側淺山保育軸帶，加強力道保育守護石虎。圖／苗栗縣政府提供
林業及自然保育署新竹分署規畫今年下半年提報竹苗東側淺山保育軸帶，加強力道保育守護石虎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣是石虎最重要棲地，近年新竹縣北埔、峨眉等地也有穩定石虎活動紀錄，林業及自然保育署新竹分署研判是苗栗族群擴散，日前5月22日「國際生物多樣性日」舉行石虎保育工作跨域平台會議，宣示將新增竹苗東側淺山保育軸帶，加強力道保育守護石虎。

苗栗縣政府2022年調查結果，推估苗栗定居石虎數量339.9隻到362.6隻間，另依據林保署新竹分署調查研判，苗栗石虎族群有往北擴散跡象，目前規畫的竹苗東側淺山保育軸帶範圍涵蓋苗栗縣三灣鄉、南庄鄉、新竹峨眉鄉、北埔鄉、關西鎮、芎林鄉等地。

此外，新竹分署2024年12月也啟動苗栗縣後龍溪暨苗南淺山丘陵保育軸帶串聯與關鍵節點調查，包含彙整歷年石虎紀錄點位、盤點5處石虎族群交流關鍵節點等。

以苗栗市北部、後龍鎮交會處關鍵節點為例，石虎沿著後龍溪廊道東西移動，北側因台72線及平原農田，形成不易跨越的阻隔，北側曾有1筆石虎路殺紀錄，推測個體從南側後龍溪要擴展到北側平原農田區遭路殺。後續將架設自動相機監測。

新竹分署長夏榮生說，石虎分布區域有6條保育軸帶，下半年將新增竹苗東側淺山保育軸帶，串聯破碎的野生動物棲地與遷移路徑，及節點相對應改善措施，助石虎等野生動物族群穩定與交流。

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