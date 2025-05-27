聽新聞
0:00 / 0:00

桃園公共滅火器頻自爆 逾萬支過期快報廢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市許多住家、巷弄過去在市府補助下設置滅火器，近期卻頻傳自爆，引發民代質疑。圖／議員鄭淑方提供
桃園市許多住家、巷弄過去在市府補助下設置滅火器，近期卻頻傳自爆，引發民代質疑。圖／議員鄭淑方提供

桃園市近期頻傳公共滅火器自爆，民代昨質詢披露，光楊梅區近1年來發生5起，「如不定時炸彈」，呼籲市府建立巡檢平台。民政局回應，全市過期滅火器共1萬657支，已函請各區公所更新或報廢，消防局會協助各區隨機抽檢滅火器，落實管理維護。

桃園市政府統計，民政局共補助里鄰設置11萬9605支滅火氣，放置在住家、巷弄等公共空間，由里長負責管理，但長期風吹日曬雨淋，部分滅火器瓶身、把手、插銷都已生鏽，甚至發生爆炸意外。

市議員鄭淑方昨質詢直言，楊梅區從去年8月至今年5月，發生一連串公共滅火器爆炸事件，這些滅火器都在使用安全期限內，外觀看不出任何問題，等到爆炸後，才發現內部嚴重鏽蝕。

「應該用來救災的設備，竟變成不定時炸彈。」鄭淑方認為，滅火器爆炸恐造成財損，甚至傷及民眾，她要求市府巡檢、清查，也要檢討相關採購情形等，不能每次爆炸後，才敷衍回應。

楊梅區公所表示，2024年發生2件位於光華里、富岡里，今年有3件在埔心里、上湖里及富岡里，其中1件自爆時，有噴灑到人員，就醫檢查無大礙；設備廠商初判，長期日曬雨淋，瓶身受潮鏽蝕，瓶內壓力導致乾粉外洩，目前都已修復。

民政局長劉思遠說，過去市府補助里鄰設置滅火器，但現在室內場所有更好的消防設施，已不鼓勵購買滅火器，2017年起市府規定，里巷道滅火器僅能用地方建設補助款購置，里基層工作經費僅可換藥劑乾粉。

劉思遠說，現有滅火器依「桃園市各區里巷道滅火器維護及管理注意事項」規定，針對設置地點、維護管理及教育訓練面向皆有規範；民政局每年會函請各區公所清查里內滅火器，截至去年11月，全市藥劑過期的滅火器共1萬657支，民政局已要求區公所將過期滅火器藥劑更新、更換或報廢。

消防局長龔永信表示，里巷道滅火器不在各類場所消防安全設備設置標準規範內，消防局未曾接獲滅火器自爆案件通報，但仍會每季協助各區隨機抽檢滅火器，並將結果函知公所督導改善。

延伸閱讀

不定時炸彈？桃園公共滅火器頻自爆 議員批管理失職

桃園棒球天使計畫啟動7教練球星交流 桃少棒隊授旗出征

TRASH嗨玩人體波浪舞 滅火器楊大正溫柔告白

影／缺錢男惡作劇 拿台中公園停車場滅火器亂噴落網

相關新聞

威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.8億元

威力彩第114042期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、23、37、14、13、24，第二區中獎號碼為06；派彩結果，頭獎...

今年1、2月交通事故較往年少 卓揆要求續推道安三支箭

行政院長卓榮泰26日主持交通安全會報，今年1到2月，多項交通事故統計均較往年減少。他請請交通部及相關部會積極協助地方政府...

新冠狂燒快篩不夠用？ 食藥署：產量可達預估需求2倍

新冠疫情持續升溫，衛福部、醫界示警，這一波來的又急又猛，看診人數暴增，預估6月底將達高峰。不少民眾詢問：哪裡可以買家用新...

新北捷警隊正式編制240人 民代盼每條捷運有專屬警隊

捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。警政署5月21日發函同意新北市警局所提出組織編制修正案，任務編...

跨世代獅迷共同回憶 獅吼臺南棒球訂製書超早鳥47折

引爆統一獅迷熱烈回響的「獅吼臺南棒球訂製書」昨天正式嘖嘖募資啟動，獅隊是中華職棒開打卅六年唯一從未易主、一路堅持至今的球...

花蓮193縣道復建 拚明年4月完工

花蓮193縣道部分路段在颱風、地震中接連受創，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，今年3月開工後進度超前，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。