桃園公共滅火器頻自爆 逾萬支過期快報廢

桃園市近期頻傳公共滅火器自爆，民代昨質詢披露，光楊梅區近1年來發生5起，「如不定時炸彈」，呼籲市府建立巡檢平台。民政局回應，全市過期滅火器共1萬657支，已函請各區公所更新或報廢，消防局會協助各區隨機抽檢滅火器，落實管理維護。

桃園市政府統計，民政局共補助里鄰設置11萬9605支滅火氣，放置在住家、巷弄等公共空間，由里長負責管理，但長期風吹日曬雨淋，部分滅火器瓶身、把手、插銷都已生鏽，甚至發生爆炸意外。

市議員鄭淑方昨質詢直言，楊梅區從去年8月至今年5月，發生一連串公共滅火器爆炸事件，這些滅火器都在使用安全期限內，外觀看不出任何問題，等到爆炸後，才發現內部嚴重鏽蝕。

「應該用來救災的設備，竟變成不定時炸彈。」鄭淑方認為，滅火器爆炸恐造成財損，甚至傷及民眾，她要求市府巡檢、清查，也要檢討相關採購情形等，不能每次爆炸後，才敷衍回應。

楊梅區公所表示，2024年發生2件位於光華里、富岡里，今年有3件在埔心里、上湖里及富岡里，其中1件自爆時，有噴灑到人員，就醫檢查無大礙；設備廠商初判，長期日曬雨淋，瓶身受潮鏽蝕，瓶內壓力導致乾粉外洩，目前都已修復。

民政局長劉思遠說，過去市府補助里鄰設置滅火器，但現在室內場所有更好的消防設施，已不鼓勵購買滅火器，2017年起市府規定，里巷道滅火器僅能用地方建設補助款購置，里基層工作經費僅可換藥劑乾粉。

劉思遠說，現有滅火器依「桃園市各區里巷道滅火器維護及管理注意事項」規定，針對設置地點、維護管理及教育訓練面向皆有規範；民政局每年會函請各區公所清查里內滅火器，截至去年11月，全市藥劑過期的滅火器共1萬657支，民政局已要求區公所將過期滅火器藥劑更新、更換或報廢。

消防局長龔永信表示，里巷道滅火器不在各類場所消防安全設備設置標準規範內，消防局未曾接獲滅火器自爆案件通報，但仍會每季協助各區隨機抽檢滅火器，並將結果函知公所督導改善。