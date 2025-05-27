新冠又起 跑4藥局買不到快篩 高市府：先上網查 4大超商買得到

近日新冠疫情又起，高雄有家長抱怨連跑4家藥局買不到快篩試劑，屏東有長輩著急囤貨，藥師則發現叫貨需要排單等待，有藥局則採預購制，貨到再通知消費者。高市衛生局提醒，民眾可先上網查詢何處藥局有快篩試劑，4大超商也能買到。

一名家長說，女兒班上11名同學確診，學校緊急宣布改線上上課，因家中快篩用完，前往住家附近藥局補貨卻接連撲空，跑4家藥局都買不到。

高市教育局表示，新冠疫情後，線上教學是常態，不會特別通報。

針對家長抱怨快篩缺貨，一家大型連鎖藥局員工透露，總公司採配貨方式，上星期配貨約20支。此外，考量快篩過期無法使用，規模較小的藥局沒有庫存，消費者可能撲空。

高雄市藥師公會理事長杜仿裕表示，目前各廠商供應的快篩數量不多，藥局想進貨需要排單等待，估計下月初能舒緩供貨壓力。

高市衛生局表示，每日早上10點及下午5點「2次更新」藥局庫存快篩試劑清單，民眾掃描圖卡QR CODE連結可快速查詢，衛生局官網（https://health.kcg.gov.tw）也會同步更新。

屏東上周出現購買潮，大多是長輩來買，一些連鎖藥局存貨不多，會請民眾預購，貨到再通知。衛生局表示，縣內有36家藥局販售快篩試劑，未接獲民眾反映買不到。屏東縣藥師公會理事長陳春貴說，藥局快篩量算充足，不過越來越接近夏天，怕疫情會死灰復燃。