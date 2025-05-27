花蓮193縣道復建 拚明年4月完工

花蓮193縣道部分路段在颱風、地震中接連受創，縣府執行災後復建工程修復邊坡，總經費近2億元，今年3月開工後進度超前，預計明年4月底完工。

縣道193號北起花蓮縣新城鄉三棧，南至花蓮縣玉里鎮新民，全長110.9公里，是目前台灣最長的縣道，及目前唯一全線均位於花蓮縣境內的南北向縣道。

193線因路幅較窄、彎曲，除非是年節，平日車流量、人煙稀少，適合騎單車活動，許多騎車環島車友會選擇走這條路，取代車流較大的台9、台11線。

縣府指出，193線在2023年遭受杜蘇芮、海葵颱風侵襲，分別造成14、16處道路損害，加上2024年403強震及凱米颱風等天災，多處邊坡土石滑落。

縣府建設處長鄧子榆表示，修復工程總經費近2億元，由行政院工程會負責，有一些路段因重複致災，導致災害再擴大。縣長徐榛蔚說，因地質及環境條件不穩定，復建工程難度頗高。