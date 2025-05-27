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新北大橋機車道變直 人行道也加寬

聯合報／ 記者張策／新北報導
除了改善S型彎道外，此次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度。記者張策／攝影
除了改善S型彎道外，此次工程也增設自行車道、優化人行空間，提升整體通行安全性與舒適度。記者張策／攝影

為改善新北大橋機車道S型彎道行車風險，新北市辦理橋面改善工程，市長侯友宜昨視察指出，過去每月平均發生5起機車事故，改善後大幅下降，顯示施工成效明顯，是汽機車平權、人本交通的重要一步。

新北市養工處表示，新北大橋是2010年完工，為亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，連結三重與板橋兩地。原設計時未預留機車專用道，後續才在橋面增設機車道，受橋塔結構限制，機車道呈S型彎道，常有騎士因視線受阻、反應不及發生事故。

侯友宜指出，該處為三重、板橋通勤要道，車流量高，在不影響橋體承載前提下，市府將最外側車道改為機車道，同時拓寬人行道，打造更安全行人與騎士空間。

改善工程由養工處主辦，總長度1282公尺，寬度達3公尺，同時拓寬人行道至平均3.4公尺。橋面車道由原本的4線縮減為3線，交通局評估對汽車通行影響衝擊不大，藉此換取更合理的路權分配。

工務局長馮兆麟說，工程經費來自國土署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬元，市府自籌1967萬元，去年10月開工以來，以日夜間離峰時段施作，配合交通管制、義交人員指引，確保交通衝擊最小化，最終提前4個月完工。

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