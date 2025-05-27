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新北捷警隊正式編制240人 民代盼每條捷運有專屬警隊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。本報資料照片
捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。本報資料照片

捷運近年發生多起隨機傷人事件，外界疾呼應增加捷運警察編制。警政署5月21日發函同意新北市警局所提出組織編制修正案，任務編組的捷警隊升格，預計員額240人。民代建議，盼每條捷運線有一組專屬捷警隊，提升通勤族的安全感。

北捷去年適逢隨機殺人案10周年，台中捷運去年5月也發生砍人事件，人心惶惶。新北市目前管轄淡海輕軌、安坑輕軌、捷運環狀線及2026年通車的三鶯線，在交通大隊編制下設淡海、安環、三鶯捷運警察分隊，目前淡海15人、安環28人，由各地警分局及保一大隊任務編組進駐。

警政署5月21日發函同意，新北市警局所提出組織編制修正案，將任務編組的捷警隊升格成正式編制，預計編制240人，依未來捷運路網規畫，將擴編設置土樹、汐東及五泰等分隊；同時新增蘆洲分局50人、淡水分局14人、汐止分局25人、林口分局43人及婦幼警察隊19人。

市議員翁震州指出，捷警隊正式編組後，位階從交通大隊編制下，升格與婦幼隊、少年隊一樣，原本3、40名員額，擴編至240人，足足增加5倍，期待每條捷運線有一條專屬捷運警察隊，新北人口多，執勤能量必須充足。

市議員江怡臻說，新北境內捷運已通車長達32公里及37座車站，未來可達147公里及129座車站，目前現有警力編制相當吃力，捷警隊成立非常必要。

江強調，捷警隊人力配置和配備相當關鍵，建議考量依大中小型車站配置人力、增設婦幼專責警員、成立駐站小組、配槍或通訊錄影裝置等，也要增加捷運站巡查頻率。

捷運警察目前僅能逮捕現行犯及巡邏，其他刑民事案件需交由轄區各分局處理，新北市警局指出，將增設行政、督察、刑事、會計及人事等單位，健全組織編制，專責強化捷運治安防護工作。

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