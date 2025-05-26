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高雄岡山某廢鐵廠區起火 8行政區空品恐受影響

中央社／ 高雄26日電

高雄岡山區某廢鐵工廠廠區今天疑因管理不當引發火警，幸無人傷亡，起火原因待查；高雄市環保局說，將依違反空污法及廢清法開罰，另呼籲空品受影響的8個行政區民眾減少外出。

高雄市政府消防局指出，下午3時26分許獲報，岡山區正氣路某處戶外鐵線圈及塑膠燃燒，出動25車、62人前往搶救，消防人員下午5時21分許撲滅火勢，無人員受傷受困，持續殘火處理中。

高雄市環保局表示，接獲消防局通報後，派員到場發現是一間從事廢鐵五金回收處理的工廠廠區起火，該工廠進行破碎、磁選等再利用作業，但經人員調查，工廠沒有再利用許可，將依違反廢棄物清理法第52條，處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

環保局指出，廠區堆置床墊拆解後的廢金屬彈簧，並夾雜泡棉、人造纖維等物，因管理不當引發火警，後續將依違反空氣污染防制法第32條規定，處10萬元至500萬元罰鍰。

環保局表示，因風向為偏北風，將導引污染物往南傳遞，下風處應留意可能受異味影響，預估有8個行政區空氣品質受影響，包含岡山區、橋頭區、楠梓區、左營區、鼓山區、鳳山區、前金區、前鎮區。

環保局指出，將持續追蹤最新空氣品質狀況，並呼籲民眾盡量待在室內，應緊閉門窗、減少外出，若需外出則應戴好口罩。

高雄市 空污 空氣品質 環保局 岡山

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