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新冠狂燒快篩不夠用？ 食藥署：產量可達預估需求2倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部食藥署今天表示，目前依業者提出生產規畫，自本周起，家用新冠快篩試劑每周產量，可以達到疾管署預估需求量2倍以上。本報資料照片
衛福部食藥署今天表示，目前依業者提出生產規畫，自本周起，家用新冠快篩試劑每周產量，可以達到疾管署預估需求量2倍以上。本報資料照片

新冠疫情持續升溫，衛福部、醫界示警，這一波來的又急又猛，看診人數暴增，預估6月底將達高峰。不少民眾詢問：哪裡可以買家用新冠快篩試劑？疾管署今天宣布，已於官網設置「新冠最新防疫專區」。食藥署晚間也發布訊息，已請新冠快篩試劑許可證業者，並依疾管署預估國內需求量擴大產能。

食藥署副署長王德原指出，因應國內新冠疫情持續升溫，5月15日已要求國內廠商增產，另與藥師公會、各大超商、連鎖藥妝店聯繫，要求加強進貨。他說，近日已多次主動聯繫國內連鎖藥局、超商等通路，請其擴大家用新冠快篩試劑的鋪貨與備貨。

王德原表示，今日下午邀集家用新冠快篩試劑許可證持有者、藥師公會全聯會、連鎖藥局、超商業者、連鎖藥妝店及連鎖醫療器材商共同開會，研商優化物流配送流程，使各供應門市能更即時的補貨。另為使民眾方便購得家用新冠快篩試劑，食藥署已將販售門市資訊公布在「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」。

王德原說，食藥署持續監控視疫情變化，請業者滾動式調整產能，本周業者提報家用快篩累積生產量為46萬；下周業者提報家用快篩生產量62萬、累計生產量108萬；6日8至6月14日業者提報家用快篩生產量61萬、當周累積生產量為169萬。

有關家用新冠快篩試劑，國內已核准5張許可證，業者分別為寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、亞培快速診斷設備股份有限公司及泰博科技股份有限公司。關於通路業者提供之供應資訊，王德原說，網站諮詢持續更新中，但實際供應請以門市資訊為準，建議先洽詢門市庫存情形。

「如果買不到也不用緊張，如果通路當天沒有現貨，可能隔天就補進去了，廠商目前都在增產中。」王德原說，目前家用新冠快篩試劑生產數量，都是根據疾管署提供的預估數去評估，量能都會達到預估數2倍以上，請民眾不要擔憂。

食藥署 疫情 快篩試劑

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