今年1、2月交通事故較往年少 卓揆要求續推道安三支箭

行政院長卓榮泰26日主持交通安全會報，今年1到2月，多項交通事故統計均較往年減少。他請請交通部及相關部會積極協助地方政府，依規劃期程推動路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺、強化路口行人穿越道照明，及汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理等「道安三支箭」。

近來重大車禍頻傳，卓揆主持會報時特別提及，近期新北市三峽區北大國小校區外發生重大交通事故，令人痛心。未來交通部、內政部將共同合作精進交通安全政策，司法檢調單位也將針對該起交通事故進一步展開調查。

交通部接著報告「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」，卓揆說，今年1至2月多項交通事故統計數據均較往年減少，其中兒少死亡16人，較2023年同期增加2人，請各部會與縣市政府，配合交通部研提兒童及少年事故防制作為，整體提升交通安全成效。

另針對「彰化縣道路交通事故防制精進作為」專案報告，卓揆指出，彰化縣今年30日死亡人數至2月止，已低於202年同期的17.5%，但高齡者比例偏高，請彰化縣政府透過各村里社區關懷據點等場合，加強交通安全宣導，並設定具體的道安改善目標值，以利檢視管考各項工作成效。

卓揆說，彰化縣如需中央各部會協助之處請隨時提出，讓中央、地方一起努力，務必全力達到將今年交通死亡人數，較2023年下降15%的目標；他也請各縣市政府檢視所轄縣市相關道安分析數據，並進行評估分析、找出問題，進一步解決及改善地方道安狀況。

針對「道安三支箭」辦理情形，卓揆說，「路口停止線與行穿線淨距修正為2-3公尺」，可增加車輛緩衝距離，提升行人安全，請交通部會同內政部，如期於今年6月底前完成發布。針對目前淨距不足1公尺的路口，請交通部公路局及各地方政府一起合作，依交通部規劃時程辦理改善工作。

「強化路口行人穿越道照明」方面，卓揆責成交通部公路局依預定期程，推動強化路口行人穿越道照明工作，並持續追蹤路口雙色溫試辦成效，作為推廣應用的參考。另責成內政部國管署及交通部公路局辦理「永續提升人行安全計畫」補助地方案件時，請地方檢討路口照明是否充足，納入整體路口改善計畫辦理。

至於「推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理」部分，卓揆表示，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對於行車視野辨識及操作能力皆有關聯，請交通部持續與相關單位及利害關係人溝通並凝聚共識，依規劃期程公布安全指引，逐步提高國人對於隔熱紙可見光透過率的認識，早日爭取達成社會共識，以利推動法制化。

卓揆強調，政府希望加速改善道路安全，並與地方政府共同合作推動道安改善措施。倘若地方政府於年度計畫中遭遇困難，中央可以統合處理，並由交通部研擬計畫，周延規劃相關事項，再請地方政府配合執行，避免造成地方負擔。